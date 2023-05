Ela Velden estaría dispuesta a tener una relación con otra mujer tras confirmar ruptura con Emiliano Zurita

Ela Velden confirmó el fin de su relación sentimental con Emiliano Zurita (Fotos: Instagram/@zurita7)

Tras semanas donde los rumores apuntaban a que había llegado el fin de su relación sentimental tras cuatro años de romance, Ela Velden confirmó que ya no es pareja de Emiliano Zurita. Aunque de momento la actriz no busca pareja, tras su reciente truene aseguró que estaría dispuesta a enamorarse de una mujer, pues para ella “el amor no tiene género”.

Tras triunfar en las telenovelas de Televisa y ahora hacerlo en series para plataformas de streaming, la carrera actoral de la también modelo le ha permitido obtener una gran cantidad de fans, algo por lo que decidió no mantenerlos más en la incertidumbre, aunque sin dar detalles, confirmando el fin de su amorío con el hijo menor de Humberto Zurita y Christian Bach.

“Todo tiene un inicio y un final… Una transformación, un cambio y la verdad es que estoy súper contenta, todo está en súper buenos términos, todo está lindo”, confesó para el popular matutino de TV Azteca, Venga La Alegría.

Ela Velden disfruta de su soltería

Ela Velden forma parte de la éxitosa serie "Juego de Llaves" FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Asegurando que no buscará entablar una nueva relación con tan poco tiempo de haber terminado con Emiliano Zurita, la actriz de Rubí habló sobre sus planes en el terreno sentimental: La verdad es que ahorita estoy súper bien así soltera, solita…conociéndome, viajando yo sola, yendo al teatro sola”, agregó.

Aunque sí está dispuesta a volverse a enamorar, la actriz de otras producciones como Gossip Girl Acapulco, Muchacha italiana viene a casarse y ¿Quién mató a Sara? también confesó que no existen de momento conquista nueva y no es algo que busque o quiera: “No tengo ningún prospecto y no quiero salir con nadie por el momento. El que se presente y con el que conecte”, detalló.

Ela Velden está dispuesta de enamorarse de otra mujer

Ela Velden no descarta la idea de enamorarse de otra mujer (Foto: Instagram/@elavelden)

Demostrando que su ideología actoral concuerda por completo con la personal, la mexicana se sinceró por primera vez sobre su verdad orientación sexual, sorprendido a más de uno por su respuesta, donde sin mencionar cómo se identifica sí externó que podría entablar una relación sentimental con otra mujer, pues para ella “el amor no tiene género”.

“El amor es amor. Finalmente te enamoras del alma, de la esencia, de su conocimiento, de sus sentimientos, de sus recuerdos. La verdad es que el amor no tiene género, así que yo sí creo que el amor puede existir en hombres y mujeres para mí. Pues sí (me podría enamorar de una mujer), a lo mejor ahora se presenta”, finalizó.

“Creo que no hay mejor frase que el ‘amor es amor’ y no hay necesidad de ponerle una etiqueta para saber si trató decir que es bisexual”. “No importa qué sea y si pase o no, lo hermoso de estas nuevas generaciones es que están dispuestas a probar antes de cerrarse e incluso satanizar una relación entre dos hombres o dos mujeres”, reaccionaron fans.

Ela Velden busca que sus personajes gocen de libertad sexual

Ela Velden ha ganado gran éxito por su personaje en ¿Quién mató a Sara? EFENetflix

Con su más reciente proyecto vía streaming, la actriz ha confesado que cuando acepta un proyecto el desarrollo de su personaje es fundamental para dar el “sí”, algo por lo que Marifer Fernández Gálvez en ¿Quién mató a Sara? la tiene feliz.

“Elegir estos personajes que tienen esta libertad sexual no es algo que planeé, pero pienso que definitivamente vinieron a mi por algo y tomó la bandera”, señaló Velden, quien estrenará la segunda temporada de El juego de las llaves”en verano de este año. “Soy una actriz que quiere hablar de estos temas abiertamente. Las mujeres de la actualidad estamos contando que somos libres, que queremos explorar sexualmente y que queremos saber qué es lo que nos gusta”, aseguró en entrevista con EFE.