Por qué se dice que Alejandra del Moral pertenece al Grupo Atlacomulco

La priista ha sido cercana a Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo (Cuartoscuro)

Durante toda la campaña se ha señalado una presunta cercanía de Alejandra del Moral Vela, actual candidata a la gubernatura del Estado de México, con el Grupo Atlacomulco, la mítica facción mexiquense del Partido Revolucionario Institucional (PRI); sin embargo, la exfuncionaria en todo momento ha negado que esto sea cierta o que conozca a algunos de los históricos personajes.

Te puede interesar: Alejandra del Moral aseguró que está “más cerca de lo que imaginan” de ganar el Edomex

Aunque actualmente la candidata representa a cuatro partidos políticos, su militancia priista ha hecho que algunas de las preguntas en diferentes entrevistas y espacios tengan que ver con el pasado de su instituto político, debido a que una de las agrupaciones más enigmáticas y conocidas del tricolor se formó en el Estado de México, de la cual salieron siete gobernadores y un Presidente de la República.

Pese a todo lo anterior, la expresidenta municipal de Cuautitlán Izcalli ha negado su cercanía con la agrupación, incluso ha confesado que para ella es una leyenda porque no forma parte ni los conoce o ha tenido encuentro con ellos.

Alejandra del Moral negó conocer a los integrantes del Grupo Atlacomulco (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

“Esa leyenda, como del Grupo Atlacomulco, que para mí es una leyenda porque ni formo parte, no los conocí, no son mi familia, ¿no?, este, no son mis tíos, mis padrinos. (…) nombre, no, claro que no (los conocí)”, fue lo que respondió cuando Jorge Van Rankin la entrevistó para su canal de YouTube.

¿Por qué se le señala a Alejandra del Moral como miembro del Grupo Atlacomulco?

No obstante, para poder comprender porque la priista es señalada como integrante del grupo se tendría que remontar uno a sus inicios en la política, ya que previo a haber sido presidenta municipal en Cuautitlán Izcalli, se volvió cercana al expresidente Enrique Peña Nieto —cuando fue gobernador del Edomex—, así como al actual mandatario mexiquense Alfredo del Mazo Maza, dos presuntos integrantes de la facción.

Te puede interesar: Elecciones Edomex 2023: así se ven las boletas con las que se elegirá a la primera gobernadora

Y es que en 2006 fue designada como directora de Relaciones Exteriores de la administración local a cargo de Peña Nieto, puesto en el que duró alrededor de dos años pues se postuló para gobernar el municipio antes mencionado en 2009. Años más tarde, cuando el oriundo de Atlacomulco se volvió titular del ejecutivo, designó a Del Moral Vela como titular del Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros (Bansefi).

Mientras que su relación con Del Mazo Maza venía de la época peñista, aunque se profundizó en 2016 y 2017 cuando Alejandra del Moral fue electa como presidenta del PRI local y acompañó toda la campaña del aún gobernador de la entidad. Posteriormente, ya electo, el priista la designó como Secretaría de Desarrollo Económico y después titular de la Secretaría de Desarrollo Social.

Alejandra del Moral obtuvo relevancia local cuando formó parte del gabinete de Enrique Peña Nieto en Edomex (SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Es por todo lo anterior que se le ha señalado como parte del mítico grupo surgido en la década de los treinta del siglo pasado; sin embargo, habría un hecho que impediría que la priista forme parte de la agrupación y es su lugar de nacimiento, ya que todos los integrantes habrían nacido en el municipio de Atlacomulco, a excepción de Carlos Hank González, el cual nació en Santiago Tianguistenco, pero que se formó políticamente en la mítica demarcación.

Te puede interesar: Elecciones 2023: éstas son las propuestas de Delfina Gómez y Alejandra del Moral para el transporte en Edomex

Del Moral Vela nació en el municipio que gobernó y representó en el Congreso del Estado de México, es decir, Cuautitlán Izcalli y, a diferencia del caso excepcional de Hank González, no formó su carrera política en Atlacomulco sino en Toluca y en la administración federal, lo que podría ser un indicio de que no es integrante de la agrupación.

Debido a la localización del municipio que ha representado y donde nació Del Moral, en realidad la priista formaría parte del Grupo Valle de México, es decir, donde pertenecen aquellos políticos que comparten localización cercana con la Ciudad de México, tal es el caso del exgobernador Eruviel Ávila que gobernó Ecatepec; no obstante, conviene aclarar que ninguna de estas agrupaciones ha sido reconocida formalmente, sino que han surgido de estudios periodísticos o académicos.

Finalmente, otra de las razones por las que la encasillan a la mítica facción es porque, en algunas ocasiones, se ha entendido como sinónimo del PRI Edomex al Grupo Atlacomulco, pero como en todos los casos, existen divisiones al interior de los partidos y el tricolor no ha sido ajeno a dicho fenómeno, desde lo local hasta lo nacional, razón por la que sería incorrecto encasillar a todo el partido local en una sola facción.