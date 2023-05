AMLO pidió voto parejo en las próximas elecciones tras revés al Plan B: “Si no, el presidente queda atado”

El presidente de México llamó a "un voto parejo" para las siguientes elecciones

Ante su inconformidad por el revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Plan B en material electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a la ciudadanía para conceder a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) no sólo la Presidencia de México en el proceso electoral de 2024, sino también la mayoría calificada en el Congreso.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo Mexicano reprochó que varias de sus iniciativas de reformas constitucionales han sido frenadas por la oposición en el Poder Legislativo. Bloqueo que, según él, se ha reforzado con la supuesta complicidad del Poder Judicial, al que tachó de ser “faccioso y estar al servicio de intereses políticos”.

Por ello, con la previsión de reformar la Carta Magna en un futuro (con vía libre para quien le suceda en el cargo), el mandatario manifestó que la intención es que Morena y los partidos afines al movimiento consigan acumular las dos terceras partes de los curules en el Congreso de la Unión, mayoría solicitada para llevar a cabo los cambios a ese nivel.

(Foto: Twitter/PartidoMorenaMx)

Tomando en cuenta que la Cámara de Diputados es conformada por 500 legisladores, la cifra meta es de 334, mientras que en la de Senadores, que cuenta con 128 integrantes, es de 85. Ello para no tener obstáculo en los absoluto, sin embargo, el requisito de mayoría calificada se cumple con las dos terceras parte de los legisladores presentes en cada sesión.

Con el rechazo de su segundo intento por reformar diversas leyes secundarias en materia electoral, el mandatario se refirió de nueva cuenta a lo que denominó, el plan C.

“Cuando se vaya a votar que se piense que sea, no sólo para el presidente o la presidenta, parejo. (…) Como no se tiene dos partes en el Congreso se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción.

“Entonces, a la hora de votar que no se esté pensando nada más para el presidente. El Congreso es importantísimo. (…) Si no se fortalece el Congreso, si no se tienen las dos terceras partes, el presidente queda atado”, puntualizó desde su conferencia matutina en referencia a los próximos comicios.

(FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Reproche y advertencia para la SCJN

Apenas un día después de que el pleno de la Suprema Corte determinó como inconstitucional las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas -parte del plan B- debido a irregularidades en el proceso legislativo, el presidente condenó la resolución y adelantó que tras la putrefacción que existe, según señaló, buscará hacer cambios en el proceso para la elección de ministros.

Tal y como lo estipulaba la Constitución de 1857, según explicó, propondrá que los integrantes del máximo tribunal del país sean elegidos por el voto popular y así dejar atrás el actual procedimiento en el que son elegidos ante la sugerencia del presidente y el convenio del Senado.