Maryfer Centeno analizó las supuestas mentiras de Martha Higareda

La grafóloga y experta en lenguaje corporal analizó las polémicas anécdotas de la actriz

Después de que las divertidas anécdotas de Martha Higareda se volvieran virales en las redes sociales por lo inusuales que resultan ser, y de que fuera tachada de mentirosa por los internautas, Maryfer Centeno, la popular grafóloga y experta en lenguaje corporal, se dio a la tarea de analizar a la actriz.

Te puede interesar: Maryfer Centeno rompió en llanto por su estado de salud y el hate que recibe: “No voy a cambiar”

Antes de comenzar, Maryfer Centeno advirtió que todos, incluida ella, se sorprenderían con el análisis. En primera instancia, la grafóloga se concentró en aquella anécdota de la actriz, donde aseguró que había empezado a hablar con apenas cuatro meses de edad.

Maryfer hizo énfasis en sus hombros y en su postura cerrada, “como si le diera pena contar algo así”, dijo la experta en lenguaje corporal. Y en efecto, en el video que está analizando, se puede ver cómo Martha se hace un poco pequeña tras su declaración.

Antes de comenzar, Maryfer Centeno advirtió que todos, incluida ella, se sorprenderían con el análisis de Martha Higareda (fotos:Instagram/marthahigareda//TikTok/maryfercentenom)

“Aquí es importante decir que ella está convencida de lo que está diciendo, sin duda alguna hay congruencia, que es lo que estamos buscando”, aseguró Centeno. Asimismo dijo que tanto el tono de voz como la postura y los gestos de su rostro coincidían. Posterior a ello, se encargó de analizar la firma de la actriz, contando que Martha Higareda es “muy cachonda” y que “disfruta mucho del delicioso”.

Te puede interesar: Maryfer Centeno analizó despido de Burro Van Rankin: “Triste y sorprendido”

De la misma manera, contó que es muy exigente y perfeccionista, y que es buena persona, además de ser coqueta y tener una gran habilidad para hablar y expresarse.

Tras eso, se dio a la tarea de analizar las declaraciones sobre Ryan Gosling, cuando Martha Higareda contó que conoció al famoso actor de Hollywood, quien aparentemente la salvó de un accidente cuando estuvo a punto de resbalar después de que se atorara su suéter con una silla de un restaurante.

Maryfer Centenó reveló que Martha Higareda es muy exigente y perfeccionista, y que es buena persona, además de ser coqueta y tener una gran habilidad para hablar y expresarse. FOTO: CUARTOSCURO

Contra todo pronóstico, la grafóloga admitió que le cree a Martha, pues la forma en la que enseña los hombros e inclina la cabeza en un gesto seductor estarían revelando que disfrutó contar del supuesto encuentro con el actor.

Te puede interesar: Internautas tacharon de mentirosa Martha Higareda por sus extraordinarias anécdotas: “¿No es real? "

“Martha Higareda es, antes que nada, una gran, pero gran seductora. Es una mujer de gran inteligencia, y además es una mujer que piensa muy rápido. Creo que también conoce perfectamente el medio del espectáculo, el show business, así que sabe generar polémica”, dijo Maryfer Centeno.

Tal como lo había anunciado al inicio de su video, los internautas se sorprendieron ante el veredicto de la experta, cuya conclusión fue creer las polémicas anécdotas de Martha Higareda, o al menos aquellas que abordó en su video.

La actriz mexicana se convirtió en tendencia en las redes porque muchos usuarios consideran que sus historias son irreales o muy difíciles de creer. La acusan de mitómana.

“Me la estoy pasando bien raro”, “¿Entonces todo es cierto?”, “Yo creo que esta vez le hiciste el favor, eres bien buena onda”, “Me parece que hablar desde los 4 meses puede ser verdad, y lo otro, ella es una mujer muy linda, ¿por qué no se pueden fijar en ella esos hombres?”, “Cuando no la controlo, también suelo decir cosas muy creíbles”, “Yo sí le creo, ella por los lugares donde se mueve y la gente que conoce claramente va a tener vivencia extraordinarias no como nosotros los mortales”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios de internet vertieron en el video.

Su encuentro con el actor de Lalaland no es el único extraordinario momento que ha vivido con celebridades de gran calibre, pues también reveló en el pasado que fue a una fiesta en casa de Prince, y hasta les interpretó una canción a los invitados vistiendo una pijama de seda morada. También, Martha Higareda contó que rechazó a Jared Leto, quien la pretendía, y que tuvo que decirle no a actuar en una película con Robert Pattinson por estar casteada en la popular cinta mexicana No manches, Frida.