Martha Higareda aseguró que rechazó trabajar con Robert Pattinson por filmar “No manches Frida”

Martha Higareda aseguró que no quiso trabajar con Robert Pattinson (Instagram:marthahigareda/ obertpattinsonofficial)

Martha Higareda está nuevamente en el ojo público, pues con su característica personalidad la actriz aseguró que en algún momento de su carrera prefirió rechazar un proyecto junto a Robert Pattinson por grabar No manches Frida.

Durante el podcast Guía del Hater, la actriz y productora de la película Fuga de Reinas fue cuestionada respecto a si ha tomado alguna decisión de la cuál se arrepintió en un futuro.

Martha sorprendió con su respuesta, ya que contó que tuvo la oportunidad de trabajar a lado del actor de cintas como Crepúsculo, El Faro o The Batman.

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson que últimamente su carrera ha dado un giro impresionante, es un gran actor y que yo en ese momento, porque iba a hacer No manches Frida no la hice”, comenzó a contar.

Según la artista, su manager le habría aconsejado que mejor se decantara por el proyecto con el estadounidense, pero Higareda habría sido firme en su decisión de continuar con el cine nacional.

“Me gusta mucho hacer películas en mi país. Entonces en aquel momento él me metió la onda de que a lo mejor te puedes arrepentir de esto, pero yo creo en eso de que todos los caminos son perfectos y te llevan a donde tienes que estar. Además, No manches Frida me encanta”, destacó la actriz.

Martha Higareda causó polemica en redes (Instagram/@marthahigareda)

Tunden en redes sociales a Martha Higareda

Las declaraciones de Martha Higareda rápidamente se viralizaron en TikTok y algunos internautas se mostraron desconcertados por la decisión que habría tomado Martha Higareda.

“Me suena irreal preferir trabajar con Omar Chaparro que con Robert Pattinson”. “¿A quién más le encanta No manches Frida, nomas a ella no?”. “Dice la leyenda que también le ofrecieron ser una vengadora, formar parte de Avatar y que Mark Zuckerberg le tiró la onda”. “Que su agente lo confirme, xq ya le estoy creyendo a la gente q dice q ella alucina”, son algunos de los comentarios que aparecieron.

Cabe señalar que, respecto a las críticas, hasta el momento Martha no se ha posicionado al respecto y tampoco se adentró en cuál era el título de la otra película que le habrían ofrecido.

Esta no es la primera vez que Higareda habla sobre un posible rechazo a a un actor de gran calibre, pues en una ocasión, la mexicana contó que también habría declinado salir en plan romántico con Jared Leto.

No Manches Frida es una película mexicana estelarizada por Martha Higareda y Omar Chaparro (No manches Frida)

En 2019, durante la entrevista que Martha tuvo con Yordi Rosado contó que en un concierto de 30 Seconds to Mars, el actor que ha dado vida a personajes como El Guasón se le habría acercado.

“Se acerca, se para enfrente de mí y me dice: ‘Hi’, yo ni le respondí”, narró.

Qué película pudo ser la que Martha Higareda rechazó con Robert Pattinson

No manches Frida, una película que Martha Higareda protagonizó junto a Omar Chaparro se estrenó en 2016 y, por esas mismas fechas, Robert Pattinson apareció en los filmes Z: La Ciudad Perdida y El primer lunes de mayo.

En cuanto a ganancias económicas, la cinta mexicana consiguió recaudar alrededor de 23,5 millones de dólares, mientras que Z: La Ciudad perdida obtuvo USD 19,3 millones.

Martha Higareda causó controversia en redes sociales (DEMIAN CHÁVEZ/CUARTOSCURO.COM)

A pesar de esto, usuarios en redes sociales no dejaron de atacar a Higareda y opinaron que una oportunidad en el extranjero no debía desaprovecharse de esa forma.

“Ya la perdimos”. “Cosas que la mantienen humilde”. “Yo si quiero creerle todas sus historias a Marthita pero neta luego se la vuela”. “Claramente si tiene una propuesta en USA, ningún actor la pierde”, se lee en TikTok.