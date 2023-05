Filtraron video explícito de Karely Ruiz con Santa Fe Klan tras ser lanzado en OnlyFans

karely ruiz y santa fe klan estrenaron video explícito (Captura de pantalla/Onlyfans karely ruiz)

Karely Ruiz y Santa Fe Klan han estado en el ojo del huracán después de que se dieran unos apasionados besos en el escenario del MacroFest 2023 y, posteriormente, postearan en sus redes sociales algunas imágenes íntimas. Así, ante los rumores de una supuesta relación, finalmente se estrenó el videoclip de su colaboración musical y rápidamente se filtró en redes sociales.

En días anteriores, la modelo de OnlyFans dio a conocer que este 4 de mayo se lanzaría el clip del sencillo Sabes, lo cual causó una gran espectativa en el público mexicano. Incluso, algunos internautas especularon que el audiovisual podría ser semejante al video que Babo de Cartel de Santa subió en enero de 2023.

Cómo es el video explícito

Durante la tarde de este miércoles comenzó a circular en Internet el polémico video en donde se puede observar al rapero junto a Karely.

karely ruiz y santa fe klan estrenaron video explícito (Captura de pantalla/Onlyfans karely ruiz)

La influencer se encuentra en lencería y con unas botas rosadas, mientras que Santa Fe Klan trae una camiseta blanca y un pantalón de mezclilla.

Ambos artistas aparecen besándose apasionadamente y conforme avanzan los segundos, Ruiz empieza a desvestirse.

Por su parte, el intérprete de éxitos como Ojos tumbados o Debo entender procede a besarle los senos y Karely lo toca por encima del pantalón.

¿Karely canta en el sencillo?

Pese a que una de las incógnitas de la colaboración entre Santa Fe Klan y Karely Ruiz era el video explícito que lanzarían en OnlyFans, al estrenarse la melodía también se confirmó que la influencer sí cantó en el sencillo.

karely ruiz y santa fe klan estrenaron video explícito (Captura de pantalla/Onlyfans karely ruiz)

En primera instancia se escucha al rapero entonar los siguientes versos: “Yo te conozco de pies a cabeza, lo sabes. Me manda fotos en bikini por los mensajes. Solo quiere sexo, ella no quiere amor. Ella anda en el exceso buscando a uno mejor”.

Mientras que otra parte, la influencer señala: “Úsame, castígame, sígueme y envidiame. Vete con otra y olvídame. A mí no me importan tus desamores, tampoco tu mujer, sólo tú y yo sabemos lo que hacemos hasta el amanecer”.

Los dos a coros también entonan: “Tú eres una diabla y yo no soy un santo y así voy a ser. Por ahí tengo a otros que ahí me lo hacen y me quieren ver”.

Usuarios en redes sociales reaccionaron

Después de que Santa Fe Klan y Karely Ruiz dieran a conocer que su video explícito ya estaba disponible en OnlyFans, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y las opiniones estuvieron divididas.

"El mundo arderá con la nueva colaboración de Karely Ruiz y Santa Fe Klan en OnlyFans

“Pinch* video tan más culer*”. “Por amor de dios”. “Le quedó grande la yegua”. “Alguien pase el video”. “Pinche video todo jediondo carnal jaja! estoy mas decepcionado que morrito en dia de reyes! anyway nos veremos en reading pennsylvania para sacar mi frustración y mentarte toda tu madre”, son algunas de las menciones que aparecieron en Twitter.

De igual manera, otros cibernautas aprovecharon para recordar el clip de Babo e, incluso lo mencionaron:

“@babocartel maestro UD si rifó con su vídeo dele unas clases a estos 2 jajaja”, escribió un usuario.

Cuánto cuesta ver el video de Karely Ruiz en OnlyFans

Aunque el video explícito de Karely Ruiz y Santa Fe Klan no tiene costo individual, quienes estén interesados en verlo deberán pagar una suscripción al perfil de la famosa en OnlyFans.

Karely Ruiz y santa fe klan estrenaron su canción (Instagram: @karelyruiz)

Según la plataforma, darse de alta para ver el contenido de la joven cuesta USD 16 al mes, esto equivale a 287 pesos mexicanos, aproximadamente.

Esta no es la primera vez que se filtra contenido íntimo de Karely Ruiz, ya que en 2022 circularon en redes sociales algunas fotografías y videos que la famosa hizo junto a Celia Lora.