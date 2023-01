Drag mexicana pidió que la salud mental también sea conversación en la comunidad LGBT+

Rebel Mörk

Desde que la concursante Santa Lucia dijo que uno de los motivos por el cual se salía de la competencia de La Más Draga fue por todo el “hate” que recibió a través de redes sociales, por eso Rebel Mörk señaló que la salud mental también debería de ser tema de conversación en la comunidad LGBT+.

Rebel Mörk fue ganadora de la cuarta temporada de la serie independiente “La Más Draga” la cual se refirió que en ese año rompió paradigmas en su reinado ya que hubo un cambio.

Esto porque después de haber sido coronada como la ganadora, la manera por el cual prefirió reinar de otra forma fue a través de lo que a Rebel Mörk le preocupaba.

“Fue un poco diferente la forma en que me pude mover con la industria porque sentía que yo no podía estar presente en los antros. Si me ponen como un estandarte para las personas que sufren de ansiedad y que las personas con ansiedad estuvieran en un lugar encerrado o con mucha gente, no lo sentía coherente”, confesó.

Por ese motivo defendió, desde el principio, sus ideales y la forma de como se expresó como artista “fue más difícil porque el mundo no entendía muy bien que yo lo quería llevar con mi plataforma”.

Dejó a un lado los vestidos de noche y prefirió trabajar con organizaciones que trabajan con problemas emocionales, razón por la cual se encuentra feliz del reinado que hizo.

“Creo que cada reina que ha pasado por la más draga se ha enfocado mucho en su público, Deborah “La Grande” se enfocó en su público de la comunidad de los osos, Alexis 3XL se dedicó al mundo de YouTube, Aviecs Who? se dedicó más fuerte en la industria de la moda y siento que yo me mantuve firme a la salud mental”, señaló.

Sin embargo, los “hates” hacia las concursantes no esperaron, pues regresó en esta quinta ola de La Más Draga y con ello mostró que las personas pueden interferir en las decisiones.

Esto se pudo ver cuando se transmitió un programa antes de la final llamada “Día de Muertas”, en la cual Santa Lucía, quien fue una de las cuatro finalistas, tomó la decisión de finalizar su permanencia en el reality por los mensajes de odio que le enviaron.

Rebel Mörk comentó que la experiencia del odio en las redes sociales se dispersó por todos lados y no hubo una respuesta de la producción con respecto a ello, y a pesar de que la gente comentó que eso es un espectáculo y era parte, los temas son muy distintos.

“Cuando estaba viendo lo que pasaba con Santa Lucia y con Light King, que le dijeron que le iban a tirar ácido en la cara. En el momento que se concentró más el ´juntos hagamos histeria´ para romper récords en la Arena México, vi que no era como que muy importante la salud mental y creo que hay que poner un granito de diferencia”.

Algo que llamó la atención es que Rebel confesó que recibe mensajes de odio, incluso señaló “que no puede salir a territorio considerado como un lugar de paz y mostrar tu arte para sentirte libre, como Santa Lucia quien dijo que el drag era su lugar seguro y ahora poco a poco ya no lo está haciendo”.

Eso llevó a pensar a Rebel Mörk que hay mucha histeria, pero no hay algo enfocado que hable del tema, “que un golpe así, tan fuerte, llegue y no sean capaz de hacer algo es algo difícil para la draga”.

Recordando la salud en la moda

En la Final de la quinta ola todas las drags de las temporadas pasadas se presentaron, pero después de tener un sorprendente final en la cuarta temporada, Rebel mostró una vestimenta acorde al pensamiento sobre la salud.

“Estaba pensando cómo iba a llegar a la alfombra, pensaba muchísimo irme glamorosa, muy rimbombante, pero después dije, no ¿Por qué voy a darle algo que ellos quieren?”. Esto con referencia a las personas que lanzan “hate” y ataques en redes sociales.

“¿Por qué tengo que cubrir las perspectivas que ellas quieren cuando ellas no me están respetando como artista y ni a mis compañeres y ni están haciendo nada para diferenciar las cosas?”.

A partir de ahí pensó en hacer algo que lo identifique como persona y drag, razón suficiente para usar su fuerza de reina. Pensó en muchas celebridades como Mon Laferte, con mensajes muy fuertes. Le preguntaron si estaba seguro de lo que quería hacer y él decidió realizar este factor diferencia con el fin de solidarizarse con sus compañeras.

“Acabando la pasarela le dije a Santa Lucía que lo había hecho por ella y empezamos a abrazarnos y a llorar un poquito porque creo que es importante mostrar a las personas que están sufriendo de esta forma y que mejor si tienes el factor de apoyo”, confesó.

El mensaje que lanzó Rebel engloba desde las cuestiones laborales, familiares, amistades y “si te queda el saco pues póntelo”.

Y a pesar de haber ganado, la ganadora de La Más Draga 4 contó que después de haber sido el primer lugar prefirió cuidarse, algo que hizo que se alejara su relación con la producción y que se enfocaran en otras concursantes, aunque todas las cosas que obtuvo en su reinado fueron por sus méritos, “no tuve que fingir”.

“Esto me ayudó bastante para poder entender que yo era un artista antes de La Más Draga, me vi en el foco y yo pude crecer más, pero el talento ya estaba en mis venas y también estoy agradecido conmigo mismo al lograr tantas cosas”.

Hoy en día existen 58 paises que son miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyen a la salud mental y apoyo psicológico como labor humanitaria, aunque en la pandemia incrementarón los casos de la cual una de cada ocho personas, en el mundo, sufren un trastorno. En México, dos de cada 10 personas tienen un problema de salud mental buscan atención especializada después de cuatro y doce años después de manifestar síntomas.

Into The Mörk

Hace dos semanas se estrenó un cortometraje en donde no solo habla sobre cómo fue el trabajo que hizo para realizar el traje con el que obtuvo la corona de La Más Draga, sino que muestra a su equipo de trabajo y cómo es que se ayudan.

Y esto no es la primera vez que lo menciona, siempre acepta el trabajo colaborativo, lo que muchos critican “he aprendido que quienes están al lado mío debe darle visibilidad, porque somos todos, aunque siento que ese fue un poco mi crucifixión”.

“Mucha gente me cuestionó el por qué no lo había hecho sola, pero realmente los artistas en televisión están actuando un papel de un guionista, tienen iluminación, producción y el artista no se hace solo. El artista está compuesto de más artistas que hacen cosas realmente increíbles”.

Dejando a un lado todos esos ataques, Mörk dijo que después de la haber ganado y de estar en su reinado fue a terapia, siendo esto una parte importante para su salud ya que se sentía vacío.

“La psiquiatra me dijo que pasaba por un capítulo de depresión, ansiedad, estuve con tratamiento psiquiátrico y desde entonces tuve más fuerza con mi persona, pero fue parte de los saneamientos que tuve. Hubiera sido más difícil si no hubiera estado con mis amigos”.

“No dije nada, demostré con trabajo todo y creo que lo más importante, cuando una persona te tira odio y que sigas trabajando y siendo la persona que eres, aunque esté doliendo, pero con ello no está haciendo un efecto negativo en ti”.

Ante todo lo que vivió no se arrepiente de entrar a este reality ya que tiene la voz para poder aprovecharla bastante, “si tienes el poder y tienes la posición de lo cual las personas pueden ser escuchadas, utilízalo de esa forma”.

“Yo hice histeria de una manera más bonita”, finalizó.