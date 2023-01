La Más Draga anunció su sexta temporada y estos son los famosos más solicitados para conducir el programa

Lorena Herrera, Vanessa Claudio, Karla Díaz, Roberto Carlo y Maca Carriedo fueron los presentadores de sus ediciones pasadas (Fotos: Instagram/@lamasdraga/ @brunoolvez )

“Que vibre tu sexto sentido”: La Más Draga anunció su temporada número 6 causando gran furor en redes sociales. El reality show de Drag Queens más famoso de México y la comunidad hispanohablante está listo para recibir a las nuevas aspirantes a “feminosas” así como a la nueva celebridad que se encargará de conducir el programa LGBT+.

Luego de que Lorena Herrera, Vanessa Claudio, Karla Díaz, Roberto Carlo y Maca Carriedo llevaron la batuta en ediciones pasadas la expectativa es muy alta, pues en cada uno de los casos, dichas estrellas han externado que ser la voz principal del espectáculo de telerrealidad de YouTube les ha cambiado drásticamente sus carreras profesionales e incluso vidas personales.

A través de un video promocional, donde la actual reina Fifí Estah anunció la llegada de una edición nueva, pese a que se especulada la tan esperada llegada del formato “Todas Las Más”, la participante que le dio su primera gran oportunidad y victoria al estado de Michoacán ya convocó a todo artista Drag “que hable español” a mandar su audición, pero la expectativa por saber quién será el o la nueva conductora ha sido otro motivo para sea tendencia en redes sociales.

Maca Carriedo hizo su despedida oficial con una colorida y aplaudida presentación, siendo la primera mujer en darle visibilidad a la comunidad lésbica dentro del reality show, pues hasta el momento sus anteriores presentadoras -Karla Díaz, Vanessa Claudio y Lorena Herrera- habían sido heterosexuales y Roberto Carlo se había convertido en el primer hombre en entrar al viral reto y también ser LGBT+.

Pero tras el anuncio de la sexta temporada, más de un nombre ha comenzado a resonar en redes sociales, pues recordemos que como en cada edición, no solo las concursantes son “secretas”, sus conductores también. Esto ha sido algo que le ha dado un toque de suspenso necesario para que en todo momento la comunidad LGBT+, aliados y amantes de dicho arte en general no dejen de “conspirar” y mantener en tendencia al viral programa de YouTube.

Jerry Velázquez, Natalia Téllez a Lambda García son los famosos más solicitados para conducir La Más Draga 6

Jerry Velázquez, Natalia Téllez y Lambda García son los famosos, de momento, más solicitados por los fans de La Más Draga para conducir su sexta edición. Ella debido a su impecable paso como invitada en la quinta temporada, mientras que el ex presentador de Hoy por el argumento de que “tiene tablas para la conducción”, mientras que en el caso del comediante -quien recientemente hizo pública su orientación sexual- se debe a la idea de continuar con elegir a miembros LGBT+.

Así le cambió la vida “La Más Draga” a Roberto Carlo y Karla Díaz

“Eso fue maravilloso y me tiene tan contento, el haber podido juntar ahora sí que lo mejor de mis dos mundos. Capturar y entenderme con mi comunidad a través de La Más Draga que fue lo que me puso en el ojo a gran escala. Claro que hay un antes y un después de forma personal y de forma profesional; a partir de ello me permito quitarme esa masculinidad tóxica con la cual me formé por estar en los medios también, porque tenías que no ser amanerado, vestirte de tal forma pero yo acá me liberé en todos los sentidos”, externó Roberto Carlo a Infobae México.

“Para mí La Más Draga ha sido un parteaguas en mi carrera como conductora, que me dieran esa oportunidad de estar de conductora en la temporada tres es algo que valoro y atesoro mucho. Agradecida con toda la comunidad LGBT+ que estamos de la mano juntos en esta lucha por los derechos del amor que tantos años se ha trabajado y que cada día estamos a un paso más de estallar y ser lo máximo”, comentó Karla Díaz a Infobae México.

