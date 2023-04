Luis de Alba estuvo en riesgo de perder un ojo y sufrir una embolia

El "Pirruris" se abrió una ceja y se lastimó una rodilla tras resbalarse dos veces en su casa

Este miércoles 19 de abril Luis de Alba alarmó a sus seguidores al comunicar desde las redes sociales que sufrió un accidente en su casa con el cual se llevó un gran susto. En su transmisión, el veterano comediante dio a conocer que tras intentar encender la luz en su domicilio, dio un mal paso y terminó en el suelo, no sin un golpe en el ojo izquierdo que le provocó un escandaloso hematoma.

La herida que el famoso “Pirrurris” se hizo en la ceja tuvo que ser suturada inmediatamente, además, el actor de 78 años se lastimó una rodilla, que también lució con “moretones”. Así lo dio a conocer con su característico sentido del humor el comediante nacido en Veracruz:

“Soy Luis de Alba, qué creen, de repente hoy en la mañana prendí la luz, ya ando medio wey, me resbalé y no había luz, no supe ni dónde caí, pero fui a caer en la esquina del buró, con esta madre (el ojo), me salió sangre”.

El veterano comediante tuvo que suspender una gira de presentaciones en Estados Unidos (Foto: Instagram/@luisdealbaoficial)

Cuando intentó pararse, debido a que estaba mareado y no lograba ubicarse, nuevamente se cayó y se lastimó una rodilla. “Yo no sabía ni dónde andaba. Me quiero parar y bolas, la otra pierna a la que tengo jodida, la otra, pero bueno, ya ni hablar”.

Todo esto ocasionó que le saliera mucha sangre de la cara, por lo que tuvo que ser atendido por médicos. “Les quería agradecer y estoy comprometido con ustedes pa’ cuando quiera, para lo que quieran, menos por donde quieran”.

Tras estabilizarse, el actor detrás de “El hermano Sol” se encuentra descansando en su casa en compañía de su familia luego de que tuvieran que ponerle puntadas debajo de la ceja y vendaran su rodilla.

El "Pirrurris" explicó que su caída se debió a que no prendió la luz de su habitación para levantarse de la cama (Captura de pantalla/Twitter)

Ahora, un día después de su caída, el emblemático actor de sexy comedias reveló más detalles del percance doméstico que sufrió, el que lo obligó a cancelar la exitosa gira que estaba presentando en distintas ciudades de Estados Unidos.

“Afortunada y desafortunadamente logré una gira trabajando mucho en los Estados Unidos, entonces empezaba una giraba que debía empezar y salir a los Ángeles, ayer el vuelo salía a las 4 de la mañana, me tuve que parar a las 2:30 am, entonces me levanto y no me fijé bien, intenté encontrar la lámpara y de repente veo como que todo me da vuelta y voy a caer”, relató al programa Ventaneando.

El famoso "Pirrurris" a sus 78 años, sufrió la caída luego de que en 2021 fuera operado de la cadera (Foto: Instagram/@nochedebuenastv)

De Alba contó que se golpeó brutalmente debido a la falta de luz y por desgracia se golpeó en la cuenca ocular. “Para mi desgracia exactamente en un buró que tengo y el ojo cae exactamente en la mera esquina y de pronto me veo la pierna y resulta que la pierna la tenía como pata de elefante”, relató al reportero Ricardo Manjarrez.

Asimismo, el querido “Ratón Crispín” admitió que aún no sabe de qué manera se accidentó:

“No sé ni cómo pasó, ni que pasó, yo me acuerdo de que me paré, perdí el equilibrio, no sé para dónde caí, bueno, me caí para la esquina del buró, pero en el suelo, después de que estoy operado de la cadera, pues caigo del otro lado de la cadera y ahí fue donde recibí el impacto más fuerte”, narró el histrión, que tuvo que ser trasladado inmediatamente para recibir atención médica.

Luis De Alba estuvo a punto de perder el ojo y, de haber viajado, habría estado en riesgo de sufrir una embolia (Foto: Instagram@luisdealbaoficial)

“Ya vino una ambulancia por mí, llegamos al hospital con un amigo mío y sí, es que tenía una lesión por dentro del ojo, por lo que se me había cerrado y tenía una peor lesión en la rodilla, afortunadamente y gracias a Dios no salió nada roto, pensaron que se me había abierto el ojo”, expresó el actor.

Ante este panorama, Luis De Alba fue aconsejado por sus doctores para suspender su gira en Estados Unidos, ya que pudo haber corrido el peligro de que en pleno vuelo sufriera una embolia debido al problema con su rodilla.