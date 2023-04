Cayó Gustavo “N”, vinculado a la muerte de un comensal en La Polar

Gustavo fue detenido en Guanajuato por agentes de la PDI (Foto: Fiscalía CDMX)

Gustavo “N”, quien habría participado en el homicidio de Antonio Monroy en el restaurante bar La Polar fue detenido en Guanajuato por miembros de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Su aseguramiento fue informado por la FGJ a través de redes sociales durante la noche del martes 11 de abril y las autoridades detallaron que el individuo fue encontrado en el municipio de Irapuato y será trasladado a la Ciudad de México.

Reportes de inteligencia indicaron que el hombre arrestado sería un guardia de seguridad del establecimiento ubicado en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país, donde el pasado 8 de enero murió un comensal.

La captura de Gustavo "N" fue informada a través de redes sociales por la Fiscalía CDMX (Foto: captura de pantalla/Twitter/@FiscaliaCDMX)

“En seguimiento a investigación realizada por FiscaliaCDMX derivado del homicidio de una persona, ocurrido en un restaurante bar ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, agentes de @PDI_FGJCDMX aprehendieron en Guanajuato a Gustavo “N”, por su probable participación en los hechos”, fue el mensaje de las autoridades.

Cabe recordar que otro de los detenidos por el caso La Polar fue Sergio “N”, alias El Chiquilín, quien podría ser el responsable de la muerte de Antonio Monroy pues fue identificado como jefe de seguridad de La Polar. Su captura fue realizada el pasado 5 de marzo.

Apenas el pasado 28 de marzo familiares de Antonio Monroy realizaron una protesta para que sea la Fiscalía General de Justicia (FGR) la institución que atraiga el caso.

Sergio "N" fue detenido por integrantes de la PDI en Michoacán (Foto: Fiscalía CDMX/Archivo)

En dicha ocasión, el hijo de la víctima, Hugo Monroy, encabezó la manifestación. Además, la asesoría jurídica de la familia Monroy compartió que interpondrán un amparo para evitar el levantamiento del aseguramiento del lugar.

Alrededor de 30 personas acudieron a la movilización y algunas llevaban pancartas en las que se pudo leer: “Para la Fiscalía las víctimas no existen”, “Si no pueden renuncien”, “Que no abra La Polar”.

Por su parte la Fiscalía de la CDMX compartió un comunicado en el que aseguró que han llevado a cabo las acciones necesarias para judicializar la carpeta de investigación del caso, además destacaron la detención de una persona (hasta ese momento) que estaría relacionada con los hechos.

La Polar fue clausurada tras conocerse la muerte de Antonio Monroy (Foto: Captura de pantalla/Instagram)

Qué sucedió en La Polar

Cabe recordar que, el pasado 8 de enero, un hombre de 59 años murió derivado de los fuertes golpes que le propinaron, tras el conocimiento de los hechos autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc clausuraron el restaurante bar La Polar. Para el 9 de enero la Fiscalía de la CDMX informó que inició una carpeta de investigación por el probable delito de homicidio culposo.

Incluso en dicha ocasión, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se comprometió a que el establecimiento no volviera a operar. Posteriormente la Fiscalía retiró la custodia pero luego autoridades de la alcaldía volvieron a colocar los sellos.

Después Sandra Cuevas informó que la situación de La Polar se decidirá a través de una consulta popular, luego de que meseros, garroteros, cocineros y músicos que trabajaban en el lugar se manifestaron con el objetivo de que volviera a abrir el lugar.

Sandra Cuevas alcaldesa de Cuauhtémoc habló con los trabajadores de La Polar (Foto: Captura de pantalla)

En otras acciones, el pasado 14 de marzo fue vinculada a proceso a Verónica “N”, una perito que se habría negado a levantar evidencia en el inmueble. La mujer fue suspendida de su cargo y el juez determinó la medida cautelar de presentación periódica.

“Las investigaciones indican que la servidora pública, en su calidad de perito, posiblemente se negó a realizar la recolección, levantamiento y embalaje de indicios dentro de la diligencia de orden de cateo en un restaurante bar localizado en la alcaldía Cuauhtémoc”, compartieron las autoridades en un comunicado.