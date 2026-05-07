México

Así reaccionó Cuauhtémoc Blanco ante cuestionamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado

El diputado de Morena, evitó responder a los cuestionamientos sobre presuntos vínculos con el crimen organizado al arribar a Palacio Nacional, donde fue abordado por reporteros que insistieron en el tema

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La reunión está prevista para analizar resultados legislativos y los pendientes del último período legislativo.
La reunión a la que acudió Blanco está prevista para analizar resultados legislativos y los pendientes del último período legislativo. (X: @cuauhtemocb10)

Al arribar a Palacio Nacional, el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, fue interceptado por un grupo de reporteros que buscaban respuestas respecto a los señalamientos sobre presuntos nexos con el crimen organizado.

La llegada del legislador, quien también es exfutbolista y figura pública, se dio en el marco de crecientes cuestionamientos hacia funcionarios mexicanos por parte de autoridades estadounidenses.

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Blanco, vestido con ropa formal, ingresó caminando al recinto sin emitir declaraciones, pese a la insistencia de los medios presentes.

Reacciones de Blanco ante preguntas sobre listas de EU

Durante el trayecto hacia la entrada de Palacio Nacional, la única pregunta que generó una reacción visible en Cuauhtémoc Blanco fue si le provocaba temor aparecer en las listas que lo vinculan con el crimen organizado.

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Ante el cuestionamiento, el diputado detuvo brevemente su marcha, dirigió una mirada retadora a quien lo interrogaba y continuó su camino sin pronunciar palabra.

El silencio de Blanco ante los señalamientos y la ausencia de comentarios frente a la prensa contrastaron con el clima de exigencia de respuestas que se vive en el entorno político mexicano.

(Redes sociales)
(Redes sociales)

Legisladores de Morena llegan a Palacio Nacional para reunión

La presencia de Cuauhtémoc Blanco en Palacio Nacional coincidió con la llegada de legisladores del PT, PVEM y Morena, quienes se dieron cita en el recinto para sostener una reunión con Claudia Sheinbaum.

El ambiente en los alrededores estuvo marcado por la expectativa ante las recientes acusaciones provenientes de Estados Unidos, que involucran a diversos funcionarios mexicanos.

Mientras se desarrollaba la llegada de los invitados, los reporteros aprovecharon para abordar a Blanco con preguntas directas sobre su percepción de los perfiles políticos involucrados y sobre su antiguo equipo, el América, aunque Blanco optó por no responder.

El diputado Cuauhtémoc Blanco, el senador Manuel Velasco, el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, y el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, integran los liderazgos parlamentarios más relevantes de la coalición y figuran entre los asistentes destacados.

Blanco protagoniza incidente viral con playera de Chivas

En un hecho que generó amplia repercusión en redes sociales, Cuauhtémoc Blanco firmó una playera de Chivas durante un evento con aficionados y, segundos después, la arrojó al suelo y la pateó frente a los presentes. El video del momento se volvió viral y reavivó la histórica rivalidad entre América y Chivas.

En conclusión, la actitud reservada de Cuauhtémoc Blanco frente a las preguntas sobre presuntos vínculos con el crimen organizado mantuvo la atención mediática en torno a su figura, en un contexto donde la presión pública y política exige transparencia a los funcionarios señalados por autoridades extranjeras.

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