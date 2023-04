Kristral Silva explotó contra Laura G tras declararse patrona de Venga la Alegría: “No hay manera”

La química entre los conductores traspasa la pantalla chica. (Foto Twitter: @Horacitu)

Los roces entre compañeros de trabajo son muy comunes. Algunos pasan por desapercibido, pero otros se convierten en todo un escándalo, en especial cuando son grabados o son transmitidos en vivo durante un programa de televisión. Un ejemplo de esto ocurrió durante una emisión de Venga la Alegría, donde Kristal Silva explotó contra Laura G por autonombrarse su patrona, mientras que los demás conductores quedaron anonadados.

Todo sucedió durante la recta final del juego Sin Palabras. El Equipo Favorito integrado por Sergio Sepúlveda, Ricardo Casares, Tábata Jalil y Kristal Silva se estaba enfrentando contra el Equipo del Pueblo compuesto por Capi Pérez, Mariano Sandoval, Mauricio Barcelata y Laura G. Tras disputar algunos puntos tocó el turno de la exconductora de Sabadazo, quien tenía que hacer mímica con agua en la boca.

Las presentadoras constantemente publican fotos juntas. (Instagram: @lauragii)

“Si no me dan agua no tomaré”, comentó mientras tomaba posición. “Atiendan a la patrona”, dijo Capi Pérez con su característico sentido del humor sin imaginar que Laura G seguiría el juego cuando Kristal le entregó una pequeña botella de agua simple.

“Soy tu patrona y te callas”, exclamó entre risas la regiomontana mientras veía fijamente a la exconcursante de belleza, quien desconcertada por la situación, respondió: “¿Qué? ¿Tú?, no manches, no hay manera”.

La producción abucheo a Laura G, mientras que el resto de conductores prefirió no lanzar ni una sola palabra. Aunque los comentarios dieron mucho de qué hablar, todo indica que fueron sarcásticos, pues la relación entre las involucradas es muy buena. Y es que no solo conviven dentro del estudio de grabación, también suelen compartir tiempo fuera de su ámbito laboral.

El bebé tiene entre tres y cuatro meses de gestación. (Instagram: @lauragii)

Laura G presumió su reencuentro con Cynthia Rodríguez

La reportera de espectáculos recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 3 millones de seguidores una fotografía que se tomó junto a Kristal Silva y su excompañera de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez. Y es que las presentadoras no perdieron la oportunidad de inmortalizar su reunieron con motivo de un concierto que ofreció Carlos Rivera en el Auditorio Nacional.

“Me acaba de llegar nuestra foto en Un tour a todas partes. En esta foto Cynthia, Kristal y Annie photoshopeada. Las quiero tanto, amigas. PD. Subo esta foto porque Kristal Silva nunca sube fotos con sus amigas en su perfil porque dice que le arruinamos el perfil (emojis de carcajada)”, contó la regiomontana en su post.

Los famosos se mostraron conmovidos en un concierto por la próxima llegada de su bebé (TikTok: @ eduardotinoco733)

En la foto aparecen las tres personalidades del medio artístico nacional abrazadas, pero aunque todas robaron suspiros con sus looks, quien más llamó la atención fue la ex académica porque presumió su baby bump. Y es que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo con Carlos Rivera. De hecho fue el propio ganador de la tercera temporada de La Academia quien dio a conocer la noticia a través de sus redes:

“La Luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición más grande desde el cielo. Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León”, contó.

El anuncio de embarazo de Carlos Rivera y Cinthya Rodríguez ya alcanza el millón de likes en instagram (Instagram @_carlosrivera, @cynoficial)

Kristal Silva sabía que Cynthia Rodríguez está embarazada

Fue el 28 de marzo cuando la pareja anunció la próxima llegada de su bebé. Como era de esperarse, la noticia conmocionó a usuarios de redes sociales, fanáticos del cantante y conductores de VLA, sin embargo, Kristal Silva confesó que ya sabía que su amiga está embarazada.

“¡Qué chistoso! Justo le acabo de mandar un mensaje, le dije: ‘Amiga, voy a la alfombra roja de un evento y nada más te aviso que voy a estar muy feliz’, obviamente por esta gran noticia que estamos compartiendo con ellos que, al final, era algo muy esperado. Me dijo: ‘Bueno, ahí les cuentas que yo también estoy muy feliz y Carlos ni se diga’”, contó Kristal en un encuentro con medios.