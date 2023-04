La cantante explicó qué es lo que pasado desde el incidente que se viralizó en Internet. Crédito: Youtube: Gustavo Adolfo Infante

Agentes de la Policía de Investigación aprehendieron a Yian “N”, presunto agresor de Heidy Infante, en el Estado de México (CDMX), esto como parte del seguimiento de la denuncia interpuesta por la cantante en la Fiscalía de la Ciudad de México.

Recientemente, Heidy Infante, quien acusó a Yian “N” de abuso sexual y agresiones físicas, habia dado nuevos detalles sobre el pleito legal en el que está inmersa, en una entrevista para el programa del comunicador Gustavo Adolfo Infante.

Reveló que Yian “N” todavía no aparecía y suplicó a las autoridades que hicieran su trabajo. Confesó que aunque trataba todos los días de hacer su vida normal, todavía tenía mucho miedo de lo pudiera pasarle.

No obstante, hoy viernes 31 de marzo del 2023, se anunció que por fin, el presunto agresor de la intérprete fue detenido.

Yian "N", presunto agresor de Heidy Infante, ya fue detenido (foto: twitter: @FiscaliaCDMX)

Recordemos que Heidy Infante contó que cuando Yian “N” fue detenido, éste la amenazó de muerte. Hizo un llamado a las autoridades, a los jueces y a la fiscalía para que le ayudaran y giraran la orden de aprehensión que venía solicitando desde hace semanas.

“Te voy a matar... de mí te vas a acordar y donde te encuentre te voy a matar”, le habría dicho Yian “N” luego del altercado.

¿Qué había dicho Heidy Infante en el programa de Gustavo Adolfo Infante?

“A estas alturas no me han dado la orden de aprehensión. Todavía no tiene la orden de aprehensión. Es muy grave, muy delicado” declaró la intérprete.

Pidió ayuda al medio de Gustavo Adolfo Infante para visibilizar su caso. “Cada día que pasa siento que se olvida”, manifestó, “Precisamente parece como que no te hacen caso”. Comentó que espera que este suceso no atraviese una situación de olvido.

La cantante sufrió una agresión sexual por parte de Yian "N", y espera que las leyes se apliquen (Facebook/HeidyInfantee)

El comunicador Gustavo Adolfo externó que el jefe de la Policía Omar García había dicho que era cuestión de horas para que se atrapara a Yian “N”, sin embargo, contrario a lo que él dijo, ya habían pasado semanas.

Heidy Infante ya había hecho entrega de todos los papeles necesarios; no obstante, las autoridades todavía no le habían respondido del todo. La cantante se encontraba a la espera de la acción por parte de la fiscalía para hacer justicia a su caso y que se detuviera a Yian “N”. Hoy eso ya ocurrió.

En el programa se enfatizó que, a pesar de todas las pruebas, mismas que se volvieron virales en las redes sociales, Yian “N” no se encontraba prófugo, sino completamente libre.

Hace algunas semanas, el cubano anunció, a través de su representación legal, que también presentaría una denuncia contra Heidy Infante, pues a su juicio, fue ella quien inició los tocamientos al darle una “nalgada”.

Yian "N" no hace apariciones públicas desde hace semanas. Heidy confesó que tiene miedo de lo que pueda pasarle (Facebook/Yian Lopez Semanat)

En el video se puede ver como Yian “N” sube al escenario donde está cantando Infante, intenta entrar en la convención junto a ella y los músicos, después toca la cabeza de la cantante, y tras un tocamiento indebido que hace en la zona genital de Heidy, se desata una pelea física.

En su momento, el abogado de Heidy Infante, Victor Rivera, explicó en una entrevista con Ana María Alvarado para el programa Sale el sol, que se emitió una alerta migratoria para que el sujeto no pudiera salir del país. También, dijo que se había presentado una denuncia por abuso sexual, que había comenzado la investigación correspondiente y que se habían entregado las pruebas.

“Se aportaron las pruebas pertinentes para poder generar la judicialización de la carpeta, solicitar la orden de aprehensión y ejecutarla y ponerlo frente a un juez de control para que defina su situación jurídica” contó la presentación legal de Heidy Infante.