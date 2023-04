Elyfer Torres acusó a Vanessa Bauche de hablar sin su consentimiento de su caso con Pascacio “N”

La actriz señaló que nunca le permitió a Bauche hablar sobre el acoso que sufrió

Elyfer Torres, compañera de Vanessa Bauche y Pascacio “N” en Guerra de Vecinos, la actriz señaló que nunca le dio permiso a la actriz de compartir con los medios el presunto acoso que sufrió por parte del acusado y, además, lo relató con mentiras.

Te puede interesar: Chabelo y otros famosos mexicanos que murieron en marzo

A inicios de marzo, Vanessa comentó que ella no fue la única supuesta víctima de Pascacio ya que algunas otras colegas le habían compartido que habrían vivido situaciones similares que ella. Al mencionar nombres, apuntó directamente a la protagonista de Betty en NY.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Elyfer reveló que ya no siente la confianza de compartir algo con Bauche después de que ella hablara sobre esta situación con los medios porque considera que no fue algo sororo de su parte actuar de esa forma, menos cuando su ex compañera “camina con el estandarte” de defender a las mujeres.

Elyfer formó parte de "Guerra de Vecinos" con Vanessa, Pascacio y Sarah Nichols (Instagram/@elyfertorres)

“A mi parecer, es para nada sororo... si vamos a caminar con este estandarte de feminismo y sororidad, pues vamos a hacerlo bien y para mí no es sororo que si yo te cuento algo a ti, tú mañana se lo cuentes al planeta entero”

En su momento la protagonista de Un año perdido señaló que presuntamente Pascacio intentó besar a Elyfer el día que la conoció y que nunca lo denunció porque el productor de Guerra de Vecinos la había amenazado; sin embargo, Torres señaló que esto no fue verdad porque antes de Vanessa, nadie supo sobre esto.

Te puede interesar: El papel que jugó Vicente Fernández para que Pati Chapoy se ganara a los famosos de Televisa

“Eso se los digo, a mí nadie me calló de nada, eso nadie más lo sabía más que... y fue una cosa de amigas”, expresó.

Pascacio ha defendido su inocencia desde la primer denuncia que se hizo pública, que fue de Sarah Nichols (Instagram/@pascaciolopez)

La actriz confesó que esa no fue la primera vez que se veía en una situación de ese tipo, donde un actor se acerca a ella con ciertas intenciones, por lo que su reacción fue la misma que en otras ocasiones ha tenido: dejarle claro a su agresor que no quiere tener contacto con él y alejarlo. Para ella, esto fue suficiente para que Pascacio se alejara.

Te puede interesar: Alejandro Fernández se conmovió con adolescente venezolano que canta en la calle y lo invitó al escenario

Inclusive, la histrionisa comentó actualmente mantiene una buena relación con su excompañero. Y es que, según aclaró, el movimiento de Pascacio no fue una acción como tal o una propuesta, sino un comentario al que ella respondió con un “¡cállate!”.

“Yo puse un límite y para mí ahí quedó y ahí tuvo que haber quedado. Sí quiero decir también que no me sentí violentada, le dije: ‘Este es el límite’, y ya”

Entre las acusaciones que ha hecho Vanessa, ha asegurado que inclusive existía un chat entre los hombres de Guerra de Vecinos, donde hablaban de las mujeres (Instagram/@pascaciolopez)

Confesó que a pesar de que admira a su excompañera como actriz y la aprecia, piensa que ya no es una persona en la que pueda confiar por cómo habló de un tema privado y, además, lo modificó.

¿Qué dijo Vanessa Bauche sobre Elyfer Torres y Pascacio “N”?

En entrevista con Adela Micha para La Saga, Vanessa compartió que Elyfer le confesó que a ella Pascacio también la intentó besar. Al ser cuestionada sobre el porqué Torres no declaró a su favor cuando hizo su denuncia, dijo que no quiso luego de que el productor y director Fernando Sariñana la amenazó.

“Me contó asqueada (Elyfer) que este señor (Pascacio) la quiso besar en la boca el día que la conoció en el hotel (...) la amenazó Fernando, él coaccionó a todo eso”, expuso la histrionisa.

Vanessa denunció al actor poco después de Sarah Nichols, quien lo acusó de presunto abuso sexual (Instagram/@vanessabauche)

Hasta ese momento, más de un año después de que Vanessa inició su denuncia, Torres no había hablado acerca del acercamiento del actor.

Por ahora, la denuncia de Vanessa sigue en investigaciones y Pascacio continúa vinculado a proceso por ello. En cuanto a la denuncia de Sarah Nichols, el histrión recuperó su libertad porque se determinó la no vinculación a proceso.