Pascacio “N” fue puesto en libertad pese a denuncias de abuso de Vanessa Bauche y Sarah Nichols

Pascacio “N” fue detenido en marzo de 2022, ya que la actriz Sarah Nichols lo denunció por supuesto abuso sexual, meses más tarde, fue vinculado a proceso porque también habría agredido a Vanessa Bauche; no obstante, se dio a conocer que ya no será vinculado a ningún proceso legal y fue puesto en libertad el 16 de febrero del presente año.

“En fecha 21 de febrero del presente fuimos notificados de la resolución de apelación interpuesta por Pascacio N, emitida por la Sexta Sala Penal del H. Supermo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en la que se determinó la ‘No vinculación a Proceso del imputado Pascacio ‘N’”, informaron.

Aunque la actriz de la serie Guerra de vecinos no ha emitido alguna opinión en sus redes sociales, en el comunicado se pudo leer que tanto ella como sus abogados están en desacuerdo con la decisión, por lo que buscarán revocarla.

La puesta en libertad del actor fue considerada por los abogados Rubio Suárez como parcial en favor del actor, así como desapegada al protocolo de perspectiva de género con el que debía llevarse el caso, de acuerdo con el boletín mostrado en Ventaneando.

Además, ellos no fueron notificados sobre la liberación de Pascacio “N”, esta acción puso en riesgo la integridad de Sarah Nichols, pues transcurrieron cinco días en los que pudo haberla buscado.

“Tanto la víctima S.L.N, como esta defensa, consideramos que la resolución mencionada es parcial en sus apreciaciones y carece totalmente de la perspectiva de género a la que se encontraba obligada la Sala por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en tiempo y forma interpondremos lo que en derecho procede con la finalidad de que un Juzgado de Distrito lleve a cabo una revisión imparcial que restiuya los derechos de la víctima y, en consecuencia, se revoque”, escribieron.

El buffete de abogados Rubio Suárez, quienes fueron contratados por la actriz, informaron también que las autoridades de procuración e impartición de justicia “se encuentran obligadas a velar por la seguridad de las víctimas y a informar oportunamente de cualquier situacón que pudiera generarles un estado de mayor vulnerabilidad”, en referencia a la omisión de información sobre la liberación de Pascacio “N”.

Desde el 3 de agosto de 2022, se aceptó la solicitud de apelación presentada por la defensa de Pascacio “N”; “Así lo expresó su abogado: “Puede ser que mi cliente no quede vinculado a proceso por el delito de violación, tras la demanda de la señorita Sarah Nichols, ya que hace meses presenté mi apelación por la vinculación y ahora me están informando que fue aceptada”, mencionó su abogado en el momento.

Durante una entrevista para Ventaneando en marzo de 2022 , Nichols reveló que el presunto abuso sexual sucedió a unos días de que comenzaran las grabaciones de la serie de Netflix. Luego de que sucediera, ella intentó continuar con su vida con miedo, pero, al mismo tiempo, se paralizó debido al trauma que estaba sufriendo.

“Ingenuamente creí que no pasa nada, puedo bloquearme yo. No sólo ante los demás, sino puedo bloquearme yo sola. Encerrarlo en una cajita en mi mente y guardarlo hasta atrás, porque ahorita en lo que me tengo que enfocar es en trabajar, porque lo peor que me puede pasar es que encima de todo me destroce mi carrera que tanto he luchado por ir creando”, explicó.

Meses después , Vanessa Bauche dio a conocer que ella también denunció al actor, con quien también trabajó en Guerra de Vecinos. Ella reveló que durante las grabaciones de la serie, Pascacio presuntamente la besó a la fuerza.