Quién es Omar Apollo, el artista mexicano que canceló su presentación con Billie Eilish en el Foro Sol

Omar Apollo se ha presentado con el famoso conductor Jimmy Fallon (REUTERS/Eduardo Munoz)

El pasado 29 de marzo fue cancelado el concierto de la estadunidense Billie Eilish, quien se presentaría en el Foro Sol con su gira “Happier Than Ever, The World Tour 2023″. Sin embargo, por la gran lluvia que azotó la capital de país, su show tuvo que ser pospuesto para este 30 de marzo.

Te puede interesar: Concierto de Billie Eilish en el Foro Sol fue cancelado por fuerte lluvia en la CDMX: solo cantó un set de canciones

Las modificaciones en las fecha y horarios no contempladas supusieron cambios en la programación del concierto, pues uno de los artistas invitados al “Happier Than Ever, The World Tour, Omar Apollo, quien abriría el show, tuvo que cancelar su presentación ya que tenía programado otro evento.

Las organizadores de Ocesa, a través de su cuenta de Facebook, anunciaron que ante los imprevistos por la lluvia se reprogramaría el concierto de Billie Eilish para el 30 de marzo sin la participación del cantautor mexicano debido a su presentación a la misma hora en el House OF Vans.

Te puede interesar: Billie Eilish y otros 5 conciertos en CDMX para asistir este 30 de marzo

“Debido a los nuevos horarios pactados para el día de hoy (30 de marzo), Omar Apollo no podrá presentarse en el concierto reprogramado de Billie Eilish en el Foro Sol. No obstante, Omar Apollo realizará hoy un show en House of Vans”, destacó Ocesa en su comunicado.

Billie Eilish lamentó la cancelación de show (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo)

Quién es Omar Apollo

Omar Apolonio Velasco es un cantante y compositor mexico- estadunidense nacido en Horbat, Indiana el 20 de mayo de 1997. Su gustó por las letras y la música lo llevó a incursionar en éste arte desde muy pequeño.

Te puede interesar: Andrea Legarreta presumió su foto con Billie Eilish horas antes del concierto cancelado

De familia mexicana, Omar Apollo ha sido reconocido por su música compuesta en inglés y español, la cual ha podido presentar en países de oriente como Japón. Fue reconocido a través de internet, en donde en un principio comenzó a subir sus canciones.

De acuerdo a distintos medios, el cantante mexicano habría subido su primer éxito a la famosa plataforma Spotify, a la que denominó Ugotme, está canción tuvo una gran popularidad, pues a un día de estar online obtuvo 20 mil reproducciones.

Un año después, Ugotme obtendría más de 15 millones en la plataforma. En 2018 lanzó su primer álbum de Stereo, el cual lo llevó a realizar sus giras Want Tour, y la Voyager Tour, en 2019.

Publicación del Festival Estereo Picnic en sus historias de Instagram informando la cancelación de Omar Apollo

Después de su debut en la escena musical, tuvo presentaciones en festivales como Lollapalooza de Chicago y fue invitado al show de Jimmy Fallon para hablar de sus trayectoria y cantar en vivo uno de sus más grandes éxitos Go Away.

Omar Apollo ha incursionado en distintos géneros musicales. Sin embrago, se ha destacado y relacionado con pop, R&B, Funk, Soul, entre otros; ha participado con artistas como Joji y Kenny Beats.

La presentación con Billie Eilish el pasado 29 de marzo habría sido uno de sus principales shows en tierras mexicanas, al igual que su presentación en el House of Vans este 30 de marzo.

El Foro Sol será de nuevo el lugar donde se presentará Billie Eilish (Archivo/Instagram)

En redes sociales cuenta con una gran cantidad de seguidores, sobre todo en su cuenta de Instagram, en donde ha conseguido 10 millones 667 mil 650. Entre sus canciones más famosas se encuentran Evergreen, Want U Around, Ugostme, Invencible, Useless, entre otras.

Billie Eilish en el Foro Sol

Des el año 2022 la cantante Billie Eilish anunció su visita a México en el Foro Sol, la cual fue cancelada por las condiciones climáticas en la capital del país, sin embrago, y pese a las adversidades, la artista salió a interpretar cinco de sus sencillo, disculpándose así con el público que esperó horas bajo la lluvia.

Para sorpresa de los fanáticos, los organizadores anunciaron que se realizaría el show un día después, al cual se podría ingresar con el mismo boleto.