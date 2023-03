Yeri Mua se casó; aseguró que obtuvo la nacionalidad española

La influencer de 20 años aseguró que ya está casada (Foto Instagram: @yerimua)

La influencer mexicana Yeri Mua vuelve a estar bajo los reflectores, pero esta vez es porque la veracruzana compartió con sus seguidores que contrajo matrimonio y tras este hecho que llamó “contrato” obtuvo la nacionalidad española, mismo país donde nació el tiktoker Naim Darrechi con el que iniciaron rumores de un romance entre ambos.

“Este papelito de aquí confirma que tengo la nacionalidad española y también la nacionalidad argentina, voy a poder tener las dos nacionalidades y no dejaré de tener la mexicana. Para mí el matrimonio es como un acuerdo”, informó la influencer.

Yeri Mua compartió con sus seguidores que se casó

Ella dijo que es probable que más adelante organice una boda, sin embargo no tiene prisa porque lo más importante era contraer matrimonio y ya lo hizo. “Con más calma, no hay prisa, el papel ya está firmado, voy a hacer una boda con mucha más calma”. Agregó que esta unión fue por bienes separados, sin revelar el nombre de con quien lo hizo, sin embargo se especula que por l nacionalidad que ella aseguró que obtuvo es con el modelo Naim Darrechi.

La mexicana dijo estar muy feliz porque está contrayendo matrimonio con quien ella quiere a pesar de que seguramente será criticada por tomar esta decisión.

Recordemos que algunos usuarios de redes sociales buscan cancelar las cuentas personales de Yeri Mua de las plataformas digitales que ella utiliza, argumentando que comparte material ofensivo, que incita al odio y que no tiene ningún sustento, como lo es el caso de sus productos que son utilizados como suplementos alimenticios, maquillaje y con fines estéticos los cuales, de acuerdo con los internautas no tienen ninguna validación científica ni dermatológicos.

Yeri Mua pidió que no se metan en su vida privada

Actualmente existe una petición de Change.org dirigida al empresario Mark Zuckerberg, actual dueño de Meta, para que elimine sus cuentas o por lo menos se revise su contenido antes de publicarlo. La página, hasta el momento de esta publicación cuenta con más de 393 mil firmas, sin embargo la cifra que se esperaba para poder hacer la solicitud a la empresa de redes sociales es de 500 mil.

Ante esta petición, Yeri Mua respondió, en tono de burla, que no deberían meterse con su vida privada y mejor “hacer cosas de provecho”, así mismo argumentó que las críticas son por el rumor de una posible relación con el modelo y tiktoker español Naim Darrechi.

“Ya van varias firmas, pues que firmen, ya les he dicho, desde el carnaval han firmado esas perras mama***, realmente si se juntaran para hacer cosas más productivas otra cosa sería”, contestó Yeri Mua, “Pero en realidad están más enfocados en ver a quién me estoy cog**ndo. Firmando porque Yeri no se lo coj*”. Zorro no t lo lleves, zorro no te lo go**s”, reaccionó la famosa en tono de mofa mediante una transmisión en vivo que compartió a través de sus redes sociales

Anteriormente la "influencer" denunció a su expareja por agresión física en su contra [Foto: @yerimua/twitter]

Recordemos que Darrechi anteriormente fue señalado por abuso sexual por parte de las autoridades españolas después de que confesar en una entrevista que engañaba a sus parejas sexuales diciéndoles que era estéril para no usar ningún tipo de anticonceptivo.

Además el también influencer estuvo envuelto en otra polémica cuando en febrero de 2023 lo condenaron a seis meses de prisión y al pago de una multa por agredir físicamente a un policía en 2021 a quien le causó lesiones, sin embargo Darrechi no ingresó a la cárcel porque acordó con las autoridades el pago de una indemnización.

La veracruzana Yeri Mua también recibió criticas por iniciar una relación con alguien a quien se le confirmaron casos de abuso debido a que ella misma denunció a su expareja Brian Villegas por agresión verbal y física, sin embargo ahora vuelve a estar con una persona que anteriormente violentó a otras mujeres.