Yeri Mua advirtió que le hará brujería al exprometido de Tammy Parra por serle infiel: “Soy vengativa”

La joven detalló todo sobre la ruptura con su ex prometido

El influencer Omar Núñez está en el ojo del huracán después de que se diera a conocer que le fue infiel a su novia Tammy Parra, a quien días antes le había dado el anillo de compromiso en París. Y es que los jóvenes eran una de la pareja más querida en TikTok, por lo que la noticia del engaño causó todo tipo de reacciones en los internautas.

En este sentido, varias personas cercanas a la afectada salieron a hacer declaraciones públicas para defender a la modelo. Tal fue el caso de Yeri Mua, quien desde sus redes realizó un video en vivo y se mostró sumamente molesta por la actitud que el exprometido tuvo hacia su amiga.

Así, con su característica personalidad, la influencer veracruzana dijo estar desconcertada por los hechos, ya que no le cuadró que un hombre como Núñez pudiera comprometer su noviazgo de esa manera.

“Pobre, perro, está feo aparte. Cómo se atreve a engañar a Tammy, tan bonita que es. ¿Saben qué es lo peor? Yo platiqué con Tammy y me acuerdo que me hablaba de su pareja con tanta ilusión, no quiero abrir heridas, pero lo quería en serio. La manera en que me hablaba de él era como si fuera el príncipe azul, pero el pinch* Shrek”, comenzó a mencionar.

[Foto: @yerimua/twitter]

De igual manera, Yeri Mua resaltó que le parecía muy admirable que a pesar de lo difícil de los hechos, Tammy haya decido ponerse en primer lugar y se haya abstenido de generar más polémica.

No obstante, la famosa resaltó que a diferencia de Parra ella no era de esa manera y, por ende, le lanzó una contundente advertencia a Omar:

“Tammy no es vengativa, pero yo sí. Así que le voy a hacer una brujería, así que cuídate, pinch*, vato. Cuídate pinch*, perro, porque yo soy de Veracruz y con mis amigos nadie se mete y te voy a hacer una brujería para que no se te pare. Yo opino que está bien que Tammy no sea vengativa, pero yo sí. Por eso tienes que tener una amiga que sea vengativa”.

Además de sus fuertes declaraciones, Yeri Mua aprovechó para mandarle un mensaje a su amiga y, una vez más, arremetió contra el infiel.

“No te preocupes, Tammy, yo le voy a hacer una brujería para que te sueñe todos los días, te sueñe y que cada que intente estar con una vieja no se le pare a ese pobre perro infeliz y se va a arrepentir todos los días de su vida”, externó.

Omar Núñez se disculpó públicamente y lo tundieron en redes

Después de que Tammy Parra confirmara su separación de Omar Núñez y con ello confirmara que su prometido le fue infiel. El influencer apareció en sus redes sociales para externar una disculpa por sus acciones.

“Estoy pagando el precio de mis decisiones y le fallé a la relación, le fallé a ustedes, les agradezco a aquellos que dudaban en un inicio de toda esta situación pero cometí el error de mensajes e imágenes y de verdad les pido una disculpa”, dijo y agregó:

“Claro que Tammy no se merecía esto ni mucho menos, es una increíble mujer. De verdad que tenía todo con ella, todo, todo, todo. No hay una razón, no hay una justificación la cual pueda decir por qué hice esas acciones pero quiero disculparme nuevamente con todos ustedes y cometí el peor error de mi vida”, aseguró.

Las reacciones no se hicieron esperar y múltiples usuarios en redes sociales arremetieron en contra de Omar, pues consideraron que sus disculpas eran fingidas.

“Él solo está arrepentido porque Tammy se enteró”. “Se disculpó con los seguidores más que con Tammy”. “Procede a limpiarse las lagrimas inexistentes”, se lee.