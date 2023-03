Por qué quieren “cancelar” a Yeri Mua y qué respondió ella

Usuarios de redes sociales piden que las cuentas personales de Yeri Mua sean canceladas [Foto: @yerimua/twitter]

Usuarios de redes sociales lanzaron una petición a través de la plataforma Change.Org donde esperan juntar 300 mil firmas para solicitar la cancelación de las cuentas de la influencer mexicana Yeri Mua.

A pesar de que la solicitud va contra el contenido que Yeri Mua comparte a través de redes sociales, ella lo relacionó con su vida amorosa y como una crítica por el presunto inicio de su relación con el tiktoker Naim Darrechi poco tiempo después de ser captada de manera romántica con el modelo Rodrigo “Roro” Villegas durante un viaje a Tijuana en el que coincidieron ambos creadores de contenido.

Yeri Mua responde a petición de firmas para cancelar sus cuentas de redes sociales

“Ya van varias firmas, pues que firmen, ya les he dicho, desde el carnaval han firmado esas perras mama***, realmente si se juntaran para hacer cosas más productivas otra cosa sería”, contestó Yeri Mua, quien además mostró descontento porque para ella se están metiendo en su vida privada, asunto que para ella no debería importarle a nadie más. “Pero en realidad están más enfocados en ver a quién me estoy cog**ndo. Firmando porque Yeri no se lo coj*”. Zorro no t lo lleves, zorro no te lo go**s”, reaccionó la famosa en tono de burla mediante una transmisión en vivo a través de sus cuentas en redes sociales.

Ante estos señalamientos la veracruzana respondió asegurando que no le importa la cantidad de personas que firmen la petición, la cual al momento de esta publicación contaba con más de 340 mil firmas y continuaron en un aumento constante.

La recolección de firmas, de acuerdo con la página donde se hizo la solicitud, es para que los videos que sube la famosa sean revisados antes de publicarse, porque los solicitantes aseguraron que fomenta el odio, la doble moralidad, malos comentarios, además de informar “puras mentiras para así poder conseguir más espectadores y porque su contenido no aporta nada positivo en la sociedad”, se lee en el texto.

Yeri Mua constantemente es señalada por agredir verbalmente a mujeres por su físico (Foto: Instagram/@yerimua)

Otra de las críticas que recibió la influencer fue cuando una usuaria comentó en uno de sus videos que su maquillaje estaba mal aplicado a lo que ella respondió burlándose de la foto del bebé que la internauta tenía como foto de perfil en sus redes sociales, siendo señalada por burlarse de otras mujeres agrediendo verbalmente o criticando el físico de sus seguidoras.

Y por si todo esto fuera poco recientemente fue señalada por formar parte de un triángulo amoroso con su amiga Alexia Cruz y su pareja Rodrigo Villegas, tras confesar que durante un viaje a Tijuana besó a la pareja de una de sus mejores amigas, poco tiempo después la influencer anunció el fin de su amistad con Cruz.

Tras esto y el inicio del rumor de un romance entre Yeri Mua y Darrechi, quien fue catalogado como misógino tras decir que se cambiará de sexo porque las mujeres tienen más derechos que los hombres, es que quieren cancelar toda actividad de la influynte en las diferentes plataformas digitales, además de recordarle que durante su romance con Brian Villegas fue violentada y le fueron infiel, a pesar de ellos está iniciando una relación con Darrechi quien ya recibió acusaciones por violentar mujeres en el pasado.

Recordemos que el modelo español Naim Darrechi estuvo envuelto en varias polémicas, una de ellas fue cuando declaró en una entrevista que engañó a sus parejas sexuales asegurando que era estéril para no utilizar ningún tipo de anticonceptivo, hecho que la ministra de Igualdad española Irene Montero catalogó como abuso sexual e informó a la Fiscalía de España sobre el suceso. Además de ser condenado a seis meses de prisión y pago de una multa por agredir a un policía, sin embargo Darrechi no ingresó a la cárcel porque acordó con las autoridades el pago de una indemnización.