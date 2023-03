Danna Paola invitó a Yeri Mua a su concierto en Mexicali e influencer la dejó plantada

La influencer se mostró emocionada de la oportunidad

Yeri Mua es una de las influencers más polémicas de la actualidad y, una vez más, está en el ojo del huracán debido a que dejó plantada a Danna Paola, quien la invitó a uno de sus conciertos del XT4S1S Tour.

Todo sucedió durante el 10 de marzo, cuando a través de sus historias de Instagram, la conductora de La Venganza Extra contó que la intérprete de éxitos como Amor Ordinario u Oye Pablo la consideró como invitada para su show.

“Pues me acaba de invitar Danna Paola a su concierto, estoy muy emocionada, vamos a estar en Mexicali en primera fila, claro que yes. Una noche loca y allá nos vemos, te amo”, dijo desde sus Instastories.

Sin embargo, aunque todo parecía ir de acuerdo a lo planeado, pues la influencer hasta realizó un video en vivo desde su cuenta de Facebook para mostrar cómo se arreglaba y partía rumbo al concierto, todo tomó un giro repentino.

Y es que, fue en el coche, cuando Yeri Mua y su equipo se percataron que iban más tarde de lo planeado, pues al llegar al recinto donde se realizaría el evento, los asistentes ya comenzaban a retirarse.

Desconcertados comenzaron a preguntarle a algunos de los transeúntes si era el sitio correcto del show, a lo que varios respondieron que sí, pero que ya había finalizado.

“¿Ya se acabó?, ¿Cómo que ya se acabó?, ¿Y la arreglada?”, dijo Yeri Mua sorprendida.

Después de que les confirmaron que efectivamente ya no tenían mucho más que hacer, la influencer se mostró preocupada por quedarle mal a la artista.

“Ay, no, me siento estúpida. Ha de haber empezado muy temprano, no mames, ya se fue todo el mundo. No mames, ya se fue todo mundo, yo venía al concierto. Me siento mal con Danna Paola porque me invitó y yo así de..”, comentó y agregó:

“Me siento tonta, llegué bien tarde, literal ya todo mundo se está yendo, qué fuerte. Ni de pedo aquí. Me siento estúpida. No mames, ya se fue todo mundo, yo venía al concierto”, aseveró.

El equipo de la modelo intentó contactar a varias personas para saber qué estaba sucediendo, pero tras pasar un rato sin conseguir mayor respuesta, Yeri Mua consideró mejor retirarse del lugar.

“Yo digo que nos vayamos, no tiene caso quedarnos porque ya se acabó el concierto. No tengo otra razón para estar aquí”, comentó.

El video de Yeri Mua lamentando no conseguir llegar a tiempo a la presentación de Danna se viralizó rápidamente en redes sociales y algunos internautas se mostraron divertidos con el momento.

“Y todavía se sorprende”. “Eso es típico de ella, no es de extrañar”. “Pobre, todo le está saliendo mal”, son algunos de los comentarios que aparecieron en TikTok.

Cómo fue que Yeri Mua conoció a Danna Paola

Fue a principios de año cuando Yeri Mua compartió una fotografía en donde se encontraba muy cercana a Danna Paola, lo cual emocionó a los dos grupos de fans de las artistas.

En este sentido, durante un live que la tiktoker realizó contó un poco sobre su primer encuentro con la también actriz y se mostró muy emocionada por la forma de ser de la intérprete de Sodio.

“Conocí a Danna Paola en la fiesta, no sé, bebé, es que no van a comprender mi emoción, pero yo tuve que actuar como normal, como si no fuera fan. Me reconoció Danna Paola y eso es lo más loco, obvio me reconoció porque seguramente le aparecieron mis chismes, no sé, pero fue bien linda”, dijo Yeri Mua en aquel entonces.