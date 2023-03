Faitelson reveló la verdad detrás del golpe de Cuauhtémoc Blanco

El periodista deportivo narró la verdad detrás de aquel incidente en el Estadio Luis "Pirata" Fuente en Veracruz

Se cumplieron 20 años desde aquel incidente en el Estadio Luis “Pirata” Fuente en el que David Faitelson fue agredido por Cuauhtémoc Blanco al término del juego Veracruz vs América. Cada que los fans tienen la oportunidad, le recuerdan al actual analista de ESPN a través de redes sociales ese momento de su carrera deportiva.

Te puede interesar: La petición de David Faitelson a Elon Musk que impulsaría la competencia en la Liga MX

Por ello, el excolaborador de TV Azteca se animó a revelar los pormenores de aquel incidente. A través de un video compartido en redes sociales, Faitelson contó la verdad detrás de aquel incidente y cómo es que logró adivinar que se trató del Cuauh.

Lo primero que aclaró fue que el golpe no fue un impacto de gravedad, así que demeritó la agresión que recibió por parte del actual gobernador de Morelos. Aunque en la grabación que se difundió en los medios en ese momento se apreció cómo Faitelson se cayó tras recibir el golpe, aclaró que se debió por las condiciones en las que estaba afuera del vestidor.

Faitelson narró cómo fue el golpe de Cuauhtémoc Blanco (captura YouTube ESPN Deportes// Twitter/@Orlando_2810)

“Cuando yo recibo el impacto, la verdad no fue un impacto muy fuerte, tampoco se crea Cuauhtémoc Blanco que pega con mucha fuerza, no es el Canelo. Me pegó por la espalda, en ese momento sentí el golpe y me caí porque estaba justo atrás de mi camarógrafo porque había una bronca ahí con aquel portero argentino, Grosso, y los jugadores del América, él estaba buscando a Blanco”, narró.

Te puede interesar: Faitelson celebró el retiro de Jesús Corona de la selección mexicana

TV Azteca ya sabía del incidente y contactó a David. “Me llama el señor Jaramillo, nuestro director de cámaras, y me dice: ‘Oye, David, tengo esta toma’ donde finalmente se ve esta agresión”. Antes de ver las imágenes, el periodista tenía las sospechas de saber quién fue.

Una vez que terminó la trifulca en el estadio de Veracruz, el entonces colaborador de Azteca Deportes regresó a la Ciudad de México y en su vuelo estaba el club América, por lo que tenía la oportunidad de reencontrarse con su agresor.

Faitelson adivinó que Cuauhtémoc Blanco lo había agredido (Foto: Cuartoscuro)

“Yo no sabía quién había sido, cómo había sido, me lo podía imaginar. En la toma se veía el puño que salía de la ventana del Luis de la Fuente y luego se veía una especie de jorobita”

Antes de tomar el vuelo a la capital, le hicieron llegar la versión de que José Antonio Gringo Castro había sido quien golpeó a David, pero esa hipótesis se cayó cuando David conversó con el jugador.

Te puede interesar: David Faitelson defendió al Tano Ortiz y aseguró que será campeón con América

“Corría el rumor en la sala de espera de que fue el Gringo Castro el que me había dado el golpe. Y el Gringo se acerca conmigo y me dice ‘oye David, yo no fui’. Le digo ‘¿quién fue?’, ‘no, no, no te puedo decir nada, pero yo no fui’. Y en eso volteo y estaba sentado Cuauhtémoc Blanco sobre unas sillas de bar y voltea, se me queda viendo y empieza a reír”.

Aquel gesto le reveló la verdad de quién había sido su agresor, por lo que se animó a platicarlo con Javier Pérez Teuffer, quien en aquel entonces era el presidente deportivo del América. Pero, en lugar de recibir una respuesta de apoyo por parte del directivo, lo único que le respondió fue:

José Ramón defendió a Faitelson en Deportv después de la agresión que tuvo (Foto: Captura de pantalla/DEPORTV)

“Sí te pegó, ya te tocaba gordito, ya te tocaba”

Como aquella respuesta llegó a oídos de José Ramón Fernández, se encargó de mandarle un recado a las Águilas desde la señal de DeporTV pues insultó Pérez Teuffer por no sancionar a Cuauhtémoc Blanco por la agresión y por la manera en la que le respondió a Faitelson en el aeropuerto.

“José Ramón se encarga de Pérez Teuffer y del América y de todo lo que significa esto, termina diciéndole: ‘Antes de ir a la pausa aquí en DeporTV yo quiero decirle a Pérez Teuffer eres un pend******o’”.