Creció popularidad de Norma Piña, según nueva encuesta

Según encuesta de El Financiero, también la buena imagen de Norma Piña creció el último mes (SCJN)

De acuerdo a una nueva encuesta de El Financiero, el 32% de los mexicanos y mexicanas tienen una buena opinión de la Ministra Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. Este número, que corresponde a marzo del 2023, es superior al registrado en febrero, que era del 27%, luego de apenas un mes en su cargo.

Te puede interesar: De la “quema de Norma Piña” a la reunión con funcionarios de EEUU, el resumen de la mañanera

En febrero del 2023, 18% de los encuestados no tenían una opinión ni buena ni mala de Norma Piña, mientras que el 32% no lo sabía, el 23% le parecía mala a muy mala, y el 27% le parecía buena y muy buena. Un mes después, en marzo del 2023, 23% no tenía ni una buena ni una mala opinión sobre ella, mientras que el 18% no lo sabe, el 27% le parecía mala o muy mala, y el 32% buena y muy buena.

Estos datos se obtuvieron a través de encuestas telefónicas del 10 al 11 de marzo del 2023, con un margen de error de +/- 4.0%, y con un nivel de confianza del 95%.

Te puede interesar: Quemaron figura con rostro de Norma Piña tras mitin de AMLO en el Zócalo

Estas buenas cifras para la popularidad de la Ministra Norma Piña se unen a las también proporcionadas por El Financiero, quien ilustra que la confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación también creció, pues un 61% de los encuestados tiene mucha confianza en el tribunal.

Senadoras acusaron a AMLO de ejercer violencia política en razón de género contra Norma Piña (Reuters/SCJN)

Estos nuevos datos sobre la “buena imagen” de Norma Piña también originaron comentarios en redes sociales como los que tienen que ver con la confianza en la SCJN. Algunos internautas estuvieron de acuerdo con la información, mientras que otro manifestaron su desconfianza, al mismo tiempo que cuestionaron la veracidad de los datos.

Te puede interesar: Condenaron ‘quema de Norma Piña’ en el mitin de AMLO: “Invita a la violencia”

Se pudieron leer datos como “Qué gusto leer que la mayoría saben que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está muy mal, el pueblo está realmente informado”, y “Qué barbaridad, siguen creyendo que la sociedad es la misma de los ochentas y noventas cuando las engañaban y pisoteaban sin ningún pudor. Ese seguirá siendo su peor error, es su plan de deshacerse del poder”.

También se pudieron leer comentarios positivos entorno a la Ministra: “Es una mujer muy preparada y con muchos valores y sentido de la justicia. Para nosotros es la voz que no podremos tener cuando se violan nuestros derechos como mexicanos”, “Está haciendo bien su trabajo”, y “Mujer profesional y valiente, debemos dar todo el apoyo”.

Los datos sobre la popularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sobre la buena imagen de la Ministra Presidente, salieron a la luz días después de lo que ocurrió en el mitin del 18 de marzo del 2023, convocado por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde asistentes al evento quemaron una figura de Norma Piña para demostrar su descontento.

Los datos sobre la buena imagen de la Ministra Presidente, salieron a la luz días después de lo que ocurrió en el mitin del 18 de marzo del 2023, convocado por el Presidente donde asistentes al evento quemaron una figura de Norma Piña para demostrar su descontento [Archivo]

Esta controversia desató comentarios entre la ciudadanía y la clase política, planteando un debate sobre la existencia de violencia de género simbólica en el acto ocurrido durante el evento que conmemoraba el 84 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Figuras como Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y diputada del Partido Acción Nacional (PAN), criticaron la acción y aprovecharon para reclamarle al presidente Andrés Manuel López Obrador.

FOTO: CESAR GÓMEZ /CUARTOSCURO.COM

“Muy bien por la Corte y en general por el posicionamiento del Poder Judicial de Federación contra la violencia dirigida a la Ministra Presidente!”, manifestó Margarita Zavala en relación con el comunicado que la Suprema Corte publicó con respecto a lo sucedido.

“El PJF a través de sus Ministras, Ministros, Consejeras, Consejeros, Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces reprocha categóricamente las manifestaciones de violencia sucedidas el 18 de marzo, en contra de la Ministra Presidents del PJF y de nuestra institución”, manifestó la Suprema Corte.