SCJN condenó la quema de la piñata con la figura de Norma Piña en el Zócalo

La SCJN respaldó a Norma Piña (CESAR GÓMEZ /CUARTOSCURO.COM)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer su postura en torno a los actos que involucraron una piñata con la figura de Norma Piña. ministra presidenta del organismo, en el acto convocado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el sábado 18 de marzo de 2023. En ese sentido, condenaron la “violencia” al considerarla una acción de odio.

Por medio de sus redes sociales, el Poder Judicial de la Federación (PJF) dio a conocer un mensaje en el cual enviaron un mensaje de apoyo a Norma Piña y condenaron “categóricamente las manifestaciones de violencia y odio”, tras la quema de una piñata con su rostro en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Preocupa a este Poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación (...) La violencia, de cualquier tipo, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanas y mexicanos; la salvaguarda de los derechos humanos y del estado de derecho”, escribieron en el documento.

El sábado 18 de marzo, manifestantes quemaron una piñata con el rostro de Norma Piña (Captura: @lopezdoriga)

De igual forma, concluyeron su comunicado con la petición de cesar con las “acciones de odio” y la “violencia de género” en contra de la ministra presidenta del poder judicial.

Cabe recordar que durante el acto convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el primer cuadro de la capital, con motivo del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera, un grupo de manifestantes exhibió una piñata con el rostro de la ministra Norma Piña.

Durante el pronunciamiento del discurso, la situación no sufrió sobresaltos. No obstante, una vez que el orador dio por terminada su intervención y abandonó el templete, las personas comenzaron a congregarse en torno a la figura hecha de cartón y tela negra en alusión a la toga magisterial utilizada por las personas en el cargo de ministras.

Andrés Manuel López Obrador condenó la quema de la figura de la ministra (Especial)

Después de algunos instantes, se abrió un círculo y la figura fue derribada por una decena de personas. Posteriormente se acercaron a ella para comenzar a patearla y golpearla con diversos objetos, aunque también le prendieron fuego en medio de los gritos con los que la gente demandó la salida de la ministra del cargo que ocupa en la actualidad.

El acto desató la polémica, pues algunos personajes lo consideraron como una agresión. Incluso, responsabilizaron a López Obrador por considerar que las acciones, acontecidas durante el mitin convocado por su iniciativa de conmemorar la fecha del 18 de marzo, fueron una alusión a al violencia en contra de Norma Piña.

Al respecto, durante la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador, el mandatario mexicano reprobó la quema de la piñata con la figura de la ministra.

(Twitter/@SCJN)

“No debe llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Es lo que yo opino. Condeno esos actos, no hace falta”, declaró ante los medios de comunicación.

De igual forma, insinuó que la rivalidad declarada con los opositores a su administración debe permanecer en el ámbito político pues “tenemos que vernos como adversarios no como enemigos”, declaró.

“Nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir no como adversarios a vencer y nosotros no podemos actuar de la misma manera”, aclaró durante su intervención matutina del lunes 20 de marzo de 2023.

Cabe recordar que la llegada de Norma Piña a la presidencia de la SCJN fue interpretada como desfavorable para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El motivo principal fue la diferencia de opiniones con el mandatario. A pesar de las especulaciones, AMLO reconoció el triunfo y la importancia de la llegada de la primera mujer en la historia del cargo.