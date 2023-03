Los memes que dejó la victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia

(Twitter)

Pole Position de Checo Perez preñando al gachupin y los pendejos de Ferrari. pic.twitter.com/1ohCCsgloQ — Pashenski (@Pashenski) March 18, 2023

En la segunda carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez consiguió su primera victoria del año, así como la quinta en su historial a lo largo de su presencia en el Gran Circo. En el transcurso de la competencia se vivieron pasajes de la rivalidad con Max Verstappen, por lo que usuarios en redes sociales desataron una ola de memes.

Esta carita no nos la puede robar Jos Verstappen. Checo Pérez debería ser eterno. pic.twitter.com/n7QabzenYJ — Erika Montejo (@ErikaMontejo12) March 19, 2023

Checo Pérez consolidó uno de sus mejores fines de semana desde la ronda de clasificación previa a la disputa del Gran Premio de Arabia. El sábado 18 de marzo logró quedarse con la pole position para arrancar desde el primer peldaño de la parrilla en el circuito de Jeddah Corniche, situación que lo puso en una posición favorable con respecto a Max Verstappen.

Gracias a ello, junto con su compañero de equipo originario de los Países Bajos, se mantuvo al frente del pelotón en diversos momentos de la carrera por lo cual, hacia la fase final, comenzó la disputa por saber quién sería el beneficiado de quedarse con la cima del podio.

Con 10 vueltas por correr antes de finalizar la carrera, Verstappen preguntó a su equipo quién tenía hasta ese momento la vuelta más rápida para averiguar si podía rebasar al mexicano. La respuesta favoreció al Checo Pérez, pero Christian Horner decidió no brindar la información para evitar el roce entre los dos pilotos.

Si bien los corredores recibieron la orden de no forzar los motores de su monoplaza para evitar el desgaste, Max Verstappen se empeñó en lograr la vuelta más rápida para no dejar escapar el primer lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos. A pesar de ello, no pudo evitar el primer lugar para el mexicano y algunos aficionados celebraron la decisión de evitar la cesión de la primer posición al monarca vigente.

“Típico de Max en la última vuelta con la vuelta más rápida de carrera. Eso fue incontrolable. Así es Max. Ambos se preguntaban constantemente quién tenía la vuelta más rápida y Max esperó hasta la última para que Pérez no pudiera contrarrestar. Eso significa que el liderato mundial es para él. Estamos satisfechos con la carrera”, expresó Helmut Marko, jefe del equipo, al respecto.

Cabe mencionar que en sus dos primeras temporadas con Red Bull, en diversas ocasiones Sergio Pérez llegó a recibir la orden de dejar pasar a Max Verstappen, quien era considerado como el piloto principal del equipo, para favorecer su puntaje. Pese a ello, la situación ha tenido un panorama diferente en el transcurso de la campaña 2023.

Los de Red Bull pidiéndole a Checo Pérez que deje pasar a Verstappen: pic.twitter.com/DStFFncnsy — Jesús (@JJBE27) March 19, 2023

En ese sentido, usuarios en redes sociales utilizaron la sátira gráfica para celebrar el logro de Pérez, aunque en algunas de las imágenes también se mofaron de la reacción entre los integrantes del círculo más cercano de Verstappen al tener que lidiar con el segundo lugar mientras el originario de Guadalajara, Jalisco, celebró el triunfo.

Jos Verstappen en la celebración de Checo Pérez pic.twitter.com/hj7qrYm1sW — Ahorita no joven (@0scarey) March 19, 2023

Algunas de las imágenes recordaron a los conductores del transporte público en México y la velocidad que imprimen en sus unidades para compararlos con la actuación del mexicano en la Fórmula 1. Otros usuarios celebraron la decisión de Pérez por mantenerse en la cima del pelotón, así como la de no ceder ante las demandas de su compañero.

Checo y Verstappen en la vuelta 44pic.twitter.com/Dpr4yJHygr — “Mandé a dormir al vecino” ⚜️ (@Deresan1k) March 19, 2023

Otras de las imágenes se refirieron a las escenas acontecidas al terminar la competencia. Una de ellas fue la polémica reacción del padre de Max Verstappen al atestiguar la celebración del mexicano, por lo que los usuarios aprovecharon para hacer sátira.

Checo Pérez viendo su retrovisorpic.twitter.com/4K59hEgDJv — “Mandé a dormir al vecino” ⚜️ (@Deresan1k) March 19, 2023

Además, debido a que los mismos personajes, es decir, Pérez, Verstappen y Fernando Alonso repitieron el podio del Gran Premio de Bahréin, los aficionados en las redes sociales hicieron referencia a las conversaciones en español que han tenido los pilotos de nacionalidades mexicana y española.