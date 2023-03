Crisis bancaria en EEUU no provocará riesgos en México, aseguró el presidente de la ABM

Messi se ausentó del entrenamiento del PSG en medio de las negociaciones por la renovación del contrato: los requisitos que habría solicitado

El medio francés RMC Sport subrayó la posibilidad latente de que el mejor jugador del mundo no siga en París. Este jueves no se entrenó con sus compañeros y no está confirmada su presencia ante Rennes por la Ligue 1