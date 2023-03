El Conejo Pérez reveló por qué contrataron al Tuca Ferretti

El Conejo Pérez aseguró que fue la primera decisión difícil que tomó, pero espera haberlo hecho bien (Video: ESPN)

Te puede interesar: Tuca Ferrretti buscará reivindicarse ante Pumas

En su papel como directivo deportivo, Óscar Conejo Pérez empezó a tomar una serie de decisiones para cambiar el plan de trabajo de Cruz Azul, fue así como empezó la era de Ricardo Tuca Ferretti al frente de la Máquina Cementera. Casi a la par que el Conejo llegó a la dirección deportiva fue que el brasileño llegó al banquillo de La Noria para salir el retiro forzado que tuvo después de dirigir a Juárez F.C.

La experiencia del Conejo Pérez como jugador cementero le dio credenciales para ir escalando en posiciones hasta tomar parte de la directiva y su primera decisión para llamar al Tuca fue aplaudida por la afición; sin embargo, reveló que se trató de una decisión difícil de tomar por los perfiles que tenían en mente.

Te puede interesar: Mazatlán consiguió su primer triunfo del torneo y Salinas Pliego se comprometió a pagar su deuda

Recientemente en una entrevista para ESPN, Óscar Pérez aclaró porqué decidieron a Ferretti por encima de perfiles como el de Hugo Sánchez o Antonio Turco Mohamed, quienes fueron una opción para el cargo. Sin mayores revuelos, el exportero fue claro y aseguró que la disciplina lo convenció.

En su papel como directivo deportivo, Óscar Conejo Pérez empezó a tomar una serie de decisiones para cambiar el plan de trabajo de Cruz Azul (Twitter/ @CruzAzul)

Aunque insistió que no fue sencillo, uno de los puntos a favor del ex jugador de Pumas fue su disciplina y carácter con cada uno de sus clubes, por lo que el Conejo consideró que necesitaban algo similar en La Noria. Pero, no menospreció lo que han logrado los otros directores técnicos, por lo que aplaudió la trayectoria de cada uno de ellos.

Te puede interesar: Jesús Corona develó sus planes de retiro con Cruz Azul y descartó la selección mexicana por completo

Así lo expresó el Conejo Pérez:

“La verdad fue muy, muy difícil porque son gente de mucha experiencia, son gente exitosa, son gente muy capaz. Al final nos vamos por Tuca porque me gusta esa exigencia, sus formas, cómo se maneja”

En cuanto a la cercanía que tiene Óscar Pérez con el Tuca Ferretti, aceptó que tiempo atrás lo contactaron, por lo que el excancerbero no le perdió la pista hasta que hubo una oportunidad en Cruz Azul. Recalcó que la decisión fue complicada por la manera en la que los perfiles presentaron su posible plan de trabajo.

Uno de los puntos a favor del ex jugador de Pumas fue su disciplina (Twitter/ @CruzAzul)

El Conejo Pérez deseó que su decisión dé frutos en el Clausura 2023 para así satisfacer a la afición. “La verdad creo, hace muchos años había tenido contacto con él y me gustaba cómo lo hacía. Al final nos decidimos por él, estaba muy parejo todo y espero que todo esto el día de mañana podamos entregar buenas cuentas todos”, sentenció.

El veterano portero José de Jesús Corona habló sobre los proyectos que divisa en su futuro como futbolista y dejó ver que al retiro como un hecho cada vez más cercano. En conferencia de prensa, el guardameta aseguró que, pese a su deseo de continuar por lo menos una año más en la institución cementera, su situación contractual y física es algo que debe analizar.

Previo al duelo contra los Pumas de la UNAM en la jornada 11 del Clausura 2023, Chuy develó su deseo por finalizar su carrera profesional como elemento de la Máquina, institución a la que ha defendido por los últimos 13 años. En los últimos meses, el cancerbero ha sufrido de los estragos de una lesión en la rodilla.

“Mi idea es continuar en el club obviamente, pero sí le dije que iba a ser muy sincero acerca de cómo me sentía de mi rodilla, por el tema que tuve hace un año y bueno, ahora me siento muy bien físicamente y eso es algo muy importante para tomar esta decisión de poder continuar, obviamente se tiene que hablar con la directiva”, comentó Corona, quien recientemente (26 de enero) cumplió los 42 años de edad.