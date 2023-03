Gustavo Adolfo Infante se implantó un chip para dejar de tomar: “Aunque tomes refresco, el cerebro cree que es alcohol”

(Foto: Gettyimages)

Gustavo Adolfo Infante es uno de los conductores más polémicos de la televisión mexicana y, para no fallar a la costumbre, en esta ocasión dio a conocer que en meses pasados se implantó un extraño chip que aparentemente le ayudó a dejar de ingerir bebidas alcohólicas.

Fue durante una entrevista para TVyNovelas donde el presentador de El minuto que cambió mi destino explicó como llegó a conocer esta técnica y declaró que, aunque no se considera un alcohólico, prefirió “prevenir” antes que lamentar.

“Me lo puse el 20 de noviembre del año pasado en Torreón, Coahuila. Es un implante de naltrexona”, señaló en primera instancia.

El famoso puntualizó que este descubrimiento lo realizó después de tener algunas dificultades con su peso.

(Foto: Gettyimages)

“Claudio Yarto me recomendó a su nutrióloga y yo fue pero no bajaba de peso. Me lo encontré de nuevo y me dijo que tal vez no bajaba porque tomaba alcohol (...) Después me contó de un implante que él se iba a poner y me interesó; en esa semana ya había llegado el suyo de Estados Unidos, pero me dijo que me lo cedía y me puse el implante que le tocaba a él”, destacó.

Gustavo Adolfo Infante ahondó en que el chip se lo colocaron en el brazo y supuestamente libera una sustancia que “limpia todo el cuerpo y bloquea los neurorreceptores del alcohol y otras drogas”.

Asimismo, el conductor de Sale el Sol rescató que debido a este implante ya no ha consumido ninguna bebida alcohólica desde entonces.

(Foto: Gettyimages)

“En mi caso con dos implantes tengo; cada uno dura seis meses, porque después de eso ya cambiaron mi hábitos. Además de que el cerebro se engaña, porque aunque estés tomando refresco, el cerebro cree que estás tomando alcohol.

Gustavo Adolfo Infante le recomendó a Pablo Montero el chip

Tras los numerosos escándalos en los que se ha visto involucrado Pablo Montero por problemas con el alcohol, durante la plática que Gustavo Adolfo tuvo con la revista de espectáculos, explicó que él fue quien le recomendó al cantante que se colocara el implante para dejar de tomar.

(Foto: Gettyimages)

“Funciona maravillosamente, por eso se lo recomendé a Pablo Montero y ya se lo puso también y hay otros artistas que se lo han puesto, pero si ellos no lo han dicho, yo no puedo decirlo”, agregó.

Y es que, en fechas anteriores, el actor de Fuego en la Sangre comentó durante el programa de YouTube de Adolfo Infante su experiencia con el implante.

“Tú sabes de un tratamiento muy importante, es un tratamiento que viene de Estados Unidos y la verdad te sirve para muchas cosas de salud, entonces ahorita estoy llevando ese tratamiento. Es un implante. Ya me lo puse”, comentó.

Montero puntualizó que busca rehabilitarse para ser un buen ejemplo para sus hijas y porque no quiere causarle más mortificaciones a su madre.

(Foto Instagram: @pablomoficial)

“Y eso no se arregla así (la depresión), se arregla de frente, estando sano, con tu familia, con la gente que te quiere, con mamá, que me ha ayudado mucho ella, ella me acompañó. Mis hijas y mis hijos tienen que estar con todo mi apoyo, con todo de mí”, explicó y añadió:

“Yo quiero darles un buen ejemplo, yo siempre he hecho mucho ejercicio.... Ahora tengo más claras las cosas, estoy en paz, pienso las cosas antes de actuarlas, dejas de ser impulsivo, te ayuda a muchas cosas”.

Además de sus problemas con el alcohol, Pablo Montero también ha sido señalado por supuesto abuso sexual a dos mujeres originarias de la ciudad de Tapachula, Chiapas.