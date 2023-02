Pablo Montero se sometió a implante para dejar el alcoholismo

Montero ha sido protagonista de diversos escándalos, muchos de ellos relacionados con su manera de beber (Foto: Instagram/@pablomoficial)

Es conocido que Pablo Montero ha mostrado una conducta errática en diversas ocasiones y desde hace no poco tiempo, y es que el cantante de regional mexicano ha sido el protagonista de diversos escándalos en su carrera, fuera de los escenarios y los foros de televisión debido a su manera de beber alcohol.

Pero ha sido durante los últimos meses cuando el también actor ha dado mucho de qué hablar, y es que durante su participación en El último rey: El hijo del pueblo, la bioserie no autorizada del fallecido Vicente Fernández, el intérprete dejó un mal sabor de boca en el productor del proyecto, Juan Osorio.

Y es que durante la grabación del último episodio de la serie que fue rechazada por la familia Fernández, Montero “dejó plantada” a la producción, pues simplemente no llegó a la grabación por “andar de fiesta”. Esto enfureció al productor de Televisa y dijo que difícilmente desearía volver a trabajar con el intérprete de La piquito de oro, a pesar de que llevaban muchos años de sostener una buena amistad.

Juan Osorio apoyó a Pablo Montero en su papel de "Vicente Fernández", sin embargo las actitudes del cantante lo decepcionaron (Foto: Instagram)

“Tengo un gran resentimiento, me lastimó emocionalmente, me decepcionó y te puedo decir ahorita que hicimos un pacto, él me dijo ‘quiero volver a retomar la amistad, el cariño’, y yo le dije ‘sí me duras unos años, que no estés en un escándalo de alcoholismo, y yo realmente vea que te estás recuperando, yo te ofrezco ir y darte mi mano, pero al primer escándalo de alcoholismo ni me busques, ahí se acabó todo”, contó en junio de 2022 el productor de Televisa.

Pero ese es sólo uno de los escándalos que enfrentó Pablo Montero, pues además dejó un restaurante en CDMX sin haber pagado la cuenta y en estado inconveniente, agredió a una reportera de Ventaneando, quien lo cuestionó acerca de sus problemas con el alcohol, apareció una denuncia en su contra por supuesto abuso sexual y agredió al gerente de un establecimiento que le pidió que se retirara del lugar debido a que llegó en aparente estado de ebriedad.

Tases situaciones parece que llevaron al cantante a “tocar fondo” en su vida, aceptar su problema con las adicciones y buscar una solución. Es así que el actor de Fuego en la sangre busca poner un punto final a su situación y para ello se sometió a un tratamiendo innovador para dejar de beber.

El actor y cantante reconoció que quiere darle un giro a su vida para dar un buen ejemplo a sus hijas (Foto: Osiris Carbajal/Twitter)

“Tú sabes de un tratamiento muy importante, es un tratamiento que viene de Estados Unidos y la verdad te sirve para muchas cosas de salud, entonces ahorita estoy llevando ese tratamiento. Es un implante. Ya me lo puse”, dijo Montero a Gustavo Adolfo Infante en su programa de YouTube al referirse a un implante de Naltrexona, una sustancia utilizada para tratar adicciones y que ayudaría a revertir el efecto de opioides y otras sutancias.

A dicho tratamiento ya se han sometido el mismo Infante y el cantante Claudio Yarto, de Caló y se trata de un “chip” que se coloca de manera ambulatoria y que, según los famosos, brinda una alternativa para quienes desean liberarse de las adicciones.

Al referirse al motivo por el que comenzó a tomar “de más”, Pablo Montero reconoció que fue a partir del asesinato de sus hermanos. “Soy de carácter fuerte pero eso lo voy cargando, por lo que ha pasado, por lo que pasó con mis hermanos. Te llenas de esas emociones que nunca sacas, y empiezas a tomar y te llenas de coraje o de sentimientos y luego vienen las depresiones, y a llorar, y este tipo de cosas”, reconoció el famoso.

En algunas ocasiones, el actor Carlos Bonavides ha manifestado su preocupación por las adicciones de Montero, puesto que él pasó por ello (Fotos: CUARTOSCURO Ig/@carlosbonavidesoficial)

Óscar Daniel, como es su verdadero nombre, dijo que busca rehabilitarse para ser un buen ejemplo para sus hijas y porque no quiere causarle más mortificaciones a su madre.

“Y eso no se arregla así (la depresión), se arregla de frente, estando sano, con tu familia, con la gente que te quiere, con mamá, que me ha ayudado mucho ella, ella me acompañó. Mis hijas y mis hijos tienen que estar con todo mi apoyo, con todo de mí”, añadió.

“Yo quiero darles un buen ejemplo, yo siempre he hecho mucho ejercicio.... Ahora tengo más claras las cosas, estoy en paz, pienso las cosas antes de actuarlas, dejas de ser impulsivo, te ayuda a muchas cosas”, confesó el famoso de 48 años.