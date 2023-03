Alejandra del Moral retó a Delfina Gómez a cinco debates

La candidata de Va por México aprovechó la dimisión de Movimiento Ciudadano para lanzar un reto a la candidata de Morena, Delfina Gómez

La precandidata de Va por México a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, retó a su contrincante —la candidata de Morena, Delfina Gómez— a sostener cinco debates sobre los temas más importantes en la entidad, de cara a la contienda electoral a celebrarse en junio próximo.

Dicha propuesta se dio en el marco del anuncio de retirada de Movimiento Ciudadano, pues el partido adelantó que no participará en los comicios electorales del Edomex ni de Coahuila. Ahora, sin la participación de su candidato, Juan Zepeda, la gubernatura quedará en manos de una mujer.

“Después del anuncio de Movimiento Ciudadano sobre su candidato a la gubernatura, es más claro que esta elección será entre dos mujeres y que tendremos a la primera gobernadora del Estado de México”, celebró la mexiquense.

Alejandra del Moral retó a Delfina Gómez a debatir 5 veces (Morena/Twitter/@AlejandraCMV)

Por ello, envió un mensaje a Gómez Álvarez. “Quiero invitarte a que asumamos con responsabilidad este momento histórico para enviar un mensaje a todo el país sobre la importancia de la participación política de nosotras las mujeres”, expresó a través de un video en sus redes sociales.

La ex secretaria de Desarrollo Social en el Estado de México apuntó que pidió a su equipo que se solicite a las autoridades electorales la realización de cinco debates entre las candidatas, con respecto a las principales problemáticas en el estado: seguridad, economía y empleo, transporte y movilidad, salud y, por último, educación y desarrollo social.

“Espero que aceptes y desde ahora podemos comenzar un cambio para bien. Hagamos la diferencia. Es tiempo de nosotras las mujeres”, expresó la candidata del Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La precandidata del PRI invitó a Delfina Gómez a ser sororas (Twitter/@AlejandraDMV)

Asimismo, Del Moral invitó a Delfina a ser “sororas antes que contrincantes”, así como a enriquecer la política de forma “constructiva”. “Con ideas y no con descalificaciones, con contrastes pero no ataques viles; con diferencias, pero no con violencia”, aseveró la priista.

“Aunque cada una de nosotras represente un proyecto político distinto y a pesar de nuestras diferencias, las dos queremos que al Estado de México le vaya bien”

El reto fue lanzado luego de que la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano discutió —en sesión extraordinaria— la participación del partido en los comicios del Estado de México y Coahuila, para luego concluir que no serían parte de la contienda.

El instituto político esbozó seis razones del por qué su retirada. “La vieja política ya pactó”, acusaron, pues señalaron que los partidos en el poder ya acordaron el resultado de la elección.

Delfina Gómez aventaja en las encuestas (Twitter/@delfinagomeza)

“La única alianza es la del PRI con Morena”, apuntaron a través de un comunicado, donde señalaron que operadores del PRI de toda la vida estarán trabajando para Morena.

De acuerdo con el partido fundado y coordinado por Dante Delgado Ranauro, desde hoy ya se conoce el resultado de la elección: “El PRI va a entregar el Estado de México y a cambio se van a quedar con Coahuila”, enfatizaron.

“El pacto es evidente: en Coahuila los partidos del presidente —el Verde, PT y Morena— van separados para que gane el PRI. Y el Estado de México vamos a ver a toda la maquinaria priista trabajando en favor de Morena. Elección tras elección el PRIAN ha culpado a Movimiento Ciudadano de sus derrotas y Morena nos acusa de ser comparsas del PRIAN. En esta elección no tendrán ningún pretexto para seguirnos culpando”, se reveló a través del comunicado.

Por su parte, Juan Zepeda —quien también compitió por la gubernatura en 2017 con el PRD— expresó a través de un mensaje en sus redes sociales su agradecimiento a quien lo impulsa a competir, pero consideró que las condiciones no propician la competencia.