El mensaje de Juan Zepeda que anticipó la renuncia de Movimiento Ciudadano a las elecciones del 2023

Juan Zepeda se bajó de la carrera electoral. (Cuartoscuro)

Aunque el senador Juan Zepeda figuraba como la carta con la que Movimiento Ciudadano (MC) participaría en los comicios por la gubernatura del Estado de México (Edomex), la representación del naranja en éstos comicios y los de Coahuila quedó totalmente descartada.

Así lo anticipó el propio emecista en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en donde mencionó que la militancia dirigida por Dante Delgado se encontraba en conversaciones para definir si continuarán o no en dichas elecciones — así como en las de Coahuila. Hecho por el cual confirmó su declinación a la candidatura mexiquense.

“Hoy mi voz quiere tener serenidad, prudencia y un poco de inteligencia”.

Delfina Gómez aventaja considerablemente las encuestas por la gubernatura del Edomex. (Infobae/Jovani Pérez)

Y es que aún cuando las encuestas arrojan que los aspirantes para Edomex de la alianza opositora Va por México y de MC no despegan en comparación con la de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Delfina Gómez, Zepeda Hernández afirmó que la polarización en la entidad mexiquense le ha valido a la bancada del águila naranja de “insultos e infamias”.

Esto, afirmó con referencia a su experiencia como candidato en las pasadas elecciones del 2017, debido a la polarización que actualmente rige la contienda por arrebatar el bastión más importante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la cual, destacó, ha valido a la militancia de ser blanco de “descalificaciones de una parte y de otra” — posiblemente, en razón de las críticas por limitarse a pronunciarse como afines a la alianza del PAN-PRI-PRD o a la de la Cuarta Transformación (4T).

“Movimiento Ciudadano se ha generado su propia identidad. (...) Y aún así, cuando salimos con una propuesta, nos la descalifican de una parte y de otra parte. Y nos llaman en cada proceso a sumarnos a gritos, a sombrerazos, con una actitud impositiva“, aseveró para los micrófonos de Grupo Fórmula.

“Quien aspira a gobernar este país o el Estado de México no puede permitir que lo humillen así. Y debemos mantener la dignidad“.

Juan Zepeda afirmó haber conversado la decisión con Dante Delgado. (Cuartoscuro)

Fu así que el legislador dio a conocer que MC ya se encontraba en conversaciones para valorar si “daban un paso lateral” frente a lo que advierten que será “una elección muy polarizada” en el Estado de México.

“¿Qué significa dar un paso lateral? No meternos en esta polarización que hoy recorre todo el país. (...) Que este paso lateral sea una voz y un silencio que llame a la reflexión”.

“Hoy se va a proponer eso (no participar en las elecciones). Yo he venido platicando con Dante Delgado”, comentó ante la pregunta expresa de Gómez Leyva, abundando que las conversaciones con el dirigente nacional de MC se han remontado desde elecciones pasadas. “No es nuevo”.

En ese sentido, Juan Zepeda relató que las y los candidatos que MC presentó como prospectos a la gubernaturas de los comicios del 2022 fueron seriamente acusados en el círculo político; tanto así, aseveró, que dichas críticas los eliminaron de las preferencias ciudadanas: “Ellos no se merecían eso. Grandes mujeres, grandes candidatos hombres, ciudadanos que confiaban en nosotros”, lamentó.

“El año pasado, en la elección del 2022, MC compitió en las seis elecciones a gobernador. (...) Y nos los descalificaron a más no poder. Nos los acusaron de dividir el voto, que se sumaran hacia uno u otro proyecto, nos acusaron de estar haciéndole el juego a uno y otro bando y nos lo fueron eliminando paulatinamente”.

Finalmente, el legislador atajó la entrevista pronosticando un pacto entre el PRI y Morena (popularmente referido como el PRIMOR) para las jornadas electorales del próximo junio.

En 2023 se llevarán a cabo las elecciones para renovar a los Gobernadores del Edomex y Coahuila. (Cuartoscuro)

Movimiento Ciudadano declinó participación para el 2023

Horas después de la declaración del legislador, Movimiento Ciudadano confirmó que no participará en las elecciones para las gubernaturas del Edomex y Coahuila.

Así lo informó la bancada naranja a través de un comunicado oficial, en el cual explicó las seis razones que los llevó a dimitir de los comicios, a los cuales tachó de ser “una farsa”; entre las cuales destacaron una alianza entre el PRI y Morena: “Vamos a ver al PRIMOR operando como lo han hecho ya en Campeche, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Sinaloa”.

“El pacto es evidente: en Coahuila los partidos del Presidente van separados para que se gane el PRI. Y en el Estado de México vamos a ver a toda la maquinaria priista trabajando a favor de Morena”.

A ello, evocó las críticas de las cuales han sido blanco por parte del bando de la 4T y de Va por México para ostentar que, tras bajar de la contienda, ya “no tendrán ningún pretexto para seguirnos culpando”.

“Se va a demostrar que la única alianza es la del PRIMOR”, atajó.