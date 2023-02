Andrea Legarreta rompió en llanto en ‘Hoy’ al hablar sobre su ruptura con Erik Rubín: “Sigan creyendo en el amor”

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron el 01 de abril del año 2000. (Captura programa Hoy)

Andrea Legarreta se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida, pues anunció su separación de Erik Rubín después de casi 23 años de casados. Según explicaron los cantantes a través de un comunicado que publicaron durante la tarde del miércoles 22 de febrero en sus redes sociales, ambos tomaron la decisión de continuar por caminos separados desde hace cinco meses, pero decidieron compartirlo hasta ahora que se encuentran en un proceso de aceptación.

La noticia conmocionó al medio artístico nacional, pues los artistas eran reconocidos por tener un sólido matrimonio. Tras lo sucedido, Andrea Legarreta se presentó con normalidad en Hoy y, antes de cualquier cosa, decidió compartir la noticia con el público del matutino. Entre lágrimas y con el corazón en la mano aseguró que su separación no fue resultado de una infidelidad o un problema en concreto, simplemente su amor se transformó.

Los cantantes se tomaron esta foto sin saber que se protagonizarían una romántica historia de amor que llegó a su fin este 2023. (Foto Instagram: @andrealegarreta)

No quiero hacer de esto un drama porque hay situaciones muy fuertes que están viviendo varias personas en el mundo. Finalmente cada quién tiene sus dolores y tampoco considero que sea un tragedia, fue una decisión que es fuerte porque cuando amas tanto a alguien... a lo mejor de pronto sería más fácil después de un pleito o una decepción, pero aquí no es así.

La presentadora, que fue cobijada por sus compañeros del matutino antes de sincerarse sobre su separación amorosa, no puso contener el llanto mientras leía el comunicado de prensa que lanzó junto al padre de sus hijas para dar a conocer que ya no son pareja.

“Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando que sea para toda la vida. Somos muy afortunados y lo decimos desde el fondo del corazón, este texto lo hicimos los dos desde nuestro corazón, somos muy afortunados y muy dichosos de habernos encontrado, de hacer una hermosa vida juntos, porque así lo ha sido, y seguramente lo seguirá siendo (...) formamos una familia hermosa mucho mejor de lo que soñamos”, dijo con la voz entre cortada.

Pese al sentimiento, la exintegrante de Fresas con Crema terminó de leer todo el comunicado. De esta manera, reiteró que su separación fue amistosa y aseguró que seguirán conviviendo como familia por sus dos hijas, Mía y Nina, quienes se encuentran dando sus primeros pasos en la industria del entretenimiento.

Así es como Andrea Legarreta comparte en el programa Hoy, su separación de Erik Rubín. Además cuenta que ayer antes de mandar el comunicado, encendieron una vela, se abrazaron y lloraron juntos. pic.twitter.com/AGcuBmOXBf — Pablo Chagra❌ (@pablo_chagra) February 23, 2023

Asimismo, mencionó que mantendrán comunicación por sus negocios: “Seguiremos compartiendo vida juntos en familia, seguiremos siendo socios de nuestras empresas, tenemos planes para trabajar juntos en proyectos que nos tienen muy emocionados y, sobre todas las cosas, seguimos siendo la familia unida que se ama, que se respeta, que se apoya para que cada uno”.

Algo que llamó la atención fue la presentadora de televisión dejó abierta la posibilidad de reconciliarse con Erik Rubín en el futuro: “Esta es una de las decisiones más difíciles, más dolorosas que hemos tomado (...) no sabemos que suceda con el tiempo, nadie lo sabe, quizás nos demos cuenta que la decisión que tomamos no fue la correcta y la vida, en una de sus vueltas, nos sorprenda de nuevo”.

Mía está siguiendo los pasos de su padre, mientras que Nina heredó el amor de la actuación de su madre. (Foto: @andrealegarreta / Instagram)

La protagonista de Vivan los niños terminó su intervención pidiendo respeto no solo para ella, también para su expareja y sus hijas, pues todos están aprendiendo a vivir esta nueva etapa en sus vidas. Aunque se mostró consternada por la situación, invitó a no dejar de creer en el amor de pareja, pues considera que todo lo que construyó con el intérprete de Princesa Tibetana permanecerá aunque ya no estén juntos.

Yo les pido que sigan creyendo porque el amor es hermoso, es lo que nos mueve y no hay desamor. Ayer Erik y yo, juntos, antes de mandar este mensaje a la gente, encendimos una vela, nos abrazamos y lloramos mucho. Es muy fuerte cuando alguien se ama tomar una decisión así, pero pensamos que por ahí podía ser. Nos van a seguir viendo juntos, es que sí nos amamos, pero a veces como pareja se pierden ciertas cosas.

Cabe mencionar que Andrea y Erik no aclararon si se van a divorciar.