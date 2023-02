Así reaccionaron los ex Timbiriches y conductores de Hoy tras el anuncio de separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín

El cantante y la presentadora de televisión se casaron el 01 de abril del año 2000. (Fotos Instagram: @programaHoy // @timbiriche_35)

Andrea Legarreta y Erik Rubín se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales durante la tarde del miércoles 22 de febrero tras anunciar su separación. Y es que casi nadie había imaginado que algún día terminaría su romántica historia de amor, pues durante casi 23 años de casados lograron enfrentar varios obstáculos tales como la pérdida de un bebé y rumores de infidelidad.

“Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un “para toda la vida”… Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos! Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros! Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros!!, escribieron en Instagram.

Andrea Legarreta confesó que está fue la primera fotografía que se tomó con su ahora exesposo antes de saber que se convertiría en el amor de su vida. (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio.

La noticia conmocionó a sus fanáticos, familiares y seres queridos, quienes no dudaron ni un segundo en mandarles sus mejores deseos en la sección de comentarios de su post. Entre las reacciones destacó la presencia de algunos exintegrantes de Timbiriche y los conductores de Hoy -programa que ha conducido Andrea Legarreta durante casi un cuarto de siglo-, pues han tenido la oportunidad de convivir con la ahora expareja durante su trayectoria artística.

Andrea Legarreta incursionó en el medio artístico nacional como actriz, pero consolidó su carrera como conductora en "Hoy". (Foto Instagram: @taniarin)

“Los quiero harto y los abrazo mucho a los 4″, escribió Mauricio Mancera. “Ambos extraordinarias y amorosas personas. Los abrazo”, agregó Tanía Rincón. “Mi cariño, respeto y amor para los dos”, añadió Andrea Escalona. “Bebetssss, los quiero mucho, siempre todo mi cariño y respeto”, comentó Galilea Montijo. “Los quiero mucho”, mencionó Paul Stanley, mientras que Raúl Araiza solo colocó emojis de corazón rojo y manos rezando.

Benny Ibarra fue el único exintegrante de la primera generación de Timbiriche en pronunciarse al respecto: “Desde el amor todo es posible. Respeto total. A su lado siempre”. Hasta el momento Mariana Garza, Alix Bauer, Diego Schoening y Sasha Sokol se han mantenido al marguen de la situación.

Los exintegrantes de la famosa banda pop mantienen una amistad. (Foto Instagram: @paulinarubio // captura de pantalla)

Dentro de la caja de comentarios también llamó la atención la presencia de otras celebridades, tales como Mane de la Parra, Ximena Navarrete, Alan Tacher, Ninel Conde, Anette Michel, entre muchos otros. Incluso una de sus hijas mencionó: “Los amo eternamente”.

Cuando trascendió la sorpresiva separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín también se colocaron entre las principales tendencias de redes sociales Paulina Rubio, Alejandra Guzmán y Thalía. Y es que el intérprete de Princesa Tibetana tuvo tórridos romances con sus excompañeras de Timbiriche y la Reina de corazones antes de caer rendido ante los encantos de Andrea Legarreta.

Cuando la "Chica dorada" se enteró que Erik Rubín estaba saliendo con Alejandra Guzmán comenzó una disputa que quedó inmortalizada en canciones. (Foto: Twitter/@madonnoniko)

De hecho, los conflictos amorosos que enfrentó el galán de la exitosa banda pop inspiraron dos de las canciones más exitosas de sus exparejas: Ese hombre es mío (Paulina Rubio) y Güera (Alejandra Guzmán). Pero eso no fue todo, Erik Rubín también protagonizó un legendario dueto con Thalía: No sé si es amor.

Pero no fueron las únicas cantantes que conquistaron el corazón del oriundo de Puebla antes de que encontrara a la madre de sus hijas, según contó durante un encuentro con medios recuperado por Sale el Sol, también estuvo perdidamente enamorado de su compañera Mariana Garza.

(Foto: Instagram/@erikrubinfans)

“Thalía me rompió el corazón, Mariana Garza me rompió el corazón. De chavito yo estaba enamorado de Mariana y Mariana nunca me peló”, comentó y confesó que también tuvo un noviazgo con María Conchita: “Ella es una persona increíble, que admiro mucho a todo dar, inteligente, guapa, una mujer la verdad increíble”.