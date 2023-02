El día que Andrea Legarreta predijo su separación con Erik Rubín: “Está lleno de defectos”

(Foto: @andrealegarreta/Instagram)

Después de más de dos décadas de ser considerados como uno de los matrimonios más importantes en la farándula mexicana, el 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación.

Así, aunque la noticia tomó por sorpresa a los fans de la pareja y a los amigos cercanos de los involucrados, esta no era la primera vez que la conductora de Hoy daba indicios de que su relación amorosa podría estar atravesando por un difícil momento.

Fue durante 2022, cuando Legarreta otorgó una entrevista en Con Permiso y confesó que sí han existido ocasiones en donde se había cuestionado si deseaba seguir casada con el ex Timbiriche.

“Si ha llegado el momento en que nos planteamos: ‘¿Qué onda?, ¿seguimos o nos arrancamos la cabeza’?” dijo la famosa conductora para el programa de Juan José Origel y Martha Figueroa.

No obstante, aunque la declaración ya sonaba desesperanzadora, en aquellos momentos, Legarreta apuntó que los problemas no eran lo que definían su relación, ya que tanto ella como su esposo siempre buscaban la mejor manera para solucionar las cosas y estar felices juntos.

La pareja lleva muchos años juntos (@erikrubinoficial / Instagram)

“Es una gran persona, es un gran hombre, es un gran esposo, trabajador sin parar, tiene muchas cosas que de pronto las mujeres quizá estamos buscando en la vida y está lleno de defectos, pero yo también”, comenzó.

Ahora nos esforzamos porque un pleito no se vuelvan insultos, no se vuelvan traumas para las niñas, nos esforzamos para que continúe ese respeto.

Respecto a como hacían las paces después de una pelea, Martha Figueroa bromeó con que, al ser una pareja muy atractiva, seguramente la intimidad les ayudaba a dejar atrás muchas discusiones.

“No me reconcilio contigo, pero sí con tu cuerpo”, dijo entre carcajadas Legarreta y continuó: “Martita sabe que me gusta la belleza, un hombre bien cuidado (...) pero te digo la verdad, ¿tú crees que 18 años después estás ahí arriba de él? nombre”.

Erik Rubín escribió románticas palabras a Andrea Legarreta (IG: erikrubinoficial)

Andrea dijo que si bien aún tenía momentos de pasión con Erik Rubín, con los años este tipo de impulsos iban cediendo y añadió: “Diría José José: ‘Hasta la belleza cansa’”.

Cómo anunció la pareja su separación

A través de un post en redes sociales, Andrea Legarreta dio a conocer la triste noticia de su separación con Erik Rubín.

Y es que, desde su cuenta de Instagram, la conductora de Hoy puntualizó que la decisión la tomaron después de mucho tiempo de reflexión.

“Hoy hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar…”.

De igual manera, la famosa ahondó en la preocupación respecto a sus hijas y añadió que tanto ella como Erik estaban intentando llevar el proceso de la forma más sana posible para no afectarlas.

“Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un “para toda la vida”… Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos! Hemos crecido, aprendido mucho y superado momentos muy duros! Y lo más valioso de todo, es que formamos una hermosa familia, mucho mejor de la que soñamos con nuestras hijas Mía y Nina que son nuestros más grandes tesoros!”, se lee.

En este sentido, Legarreta dejó en claro que la unión familiar no se vería fracturada y no descartó que en un futuro las cosas entre ella y Rubín pudieran dar un giro inesperado.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio… Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia”.