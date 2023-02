Legión Suicida, el grupo de presuntos sicarios del “Mayo” Zambada que amenazó al CJNG en Tijuana

Los presuntos sicarios advirtieron su presencia en Tijuana para "limpiar lo que estorba". (Twitter/@LatamObscuro)

En días recientes se dio a conocer un video en el que un grupo de sujetos armados anunció la presencia de un grupo criminal que tendría como objetivo hacerle frente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Abogado del “Cabo 20″ de los Arellano Félix fue asesinado en Tijuana El líder criminal enfrenta un proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio del periodista Margarito Martínez en enero de 2022 VER NOTA

“Somos la Legión Suicida, parte de los legionarios del señor Romano, andamos aquí en Tijuana limpiando lo que estorba [inaudible], van de salida put*s, a la orden del comandante L3″, puede escucharse en la grabación.

Los seis sujetos, equipados con elementos tácticos y armas largas, aparecieron al frente de una manta con el texto “Legionarios suicidas”, acompañado de una imagen que representa a un soldado romano. Según fuentes locales, este grupo estaría alineado con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Mayos, comandada por Ismael “El Mayo” Zambada.

Vincularon a proceso a “El Lupe”, principal operador de “El Mayo” Zambada El narcotraficante fue detenido el 9 de febrero en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Guardia Nacional VER NOTA

Respecto al individuo a quien se refirieron como “El Romano”, no existen registros públicos acerca de su identidad o de su posible lugar dentro de la escena del crimen organizado al norte del país.

El mensaje fue firmado por "El Romano de Tijuana". (Twitter/@afntijuana)

No obstante, dicho apodo ya había aparecido en mensajes intimidatorios contra el CJNG en fechas recientes. A mediados del mes de febrero, en las mismas fechas en las que el video circuló por distintos medios, habitantes reportaron la presencia de una narcomanta en la zona de la Plaza 5 y 10. En el mensaje, que también estaba acompañado de la imagen de un casco romano, decía:

9 de las 10 ciudades más violentas del mundo están en México y se encuentran asediadas por el narco El ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal contempló una lista de 50 urbes a nivel mundial con los mayores índices de homicidio doloso VER NOTA

“A ver ustedes, jaliscas traidoras, Pedrito, Puma y Trapos, trío de incompetentes. Tijuana es de nosotros, ustedes no tienen ni m*rda en la tripa. No controlan ni su colonia, pendej*s. Túmbense el rollo con los músicos, los corridos. No matan mis armas. Sí sálganle al topón, bola de cul*s, aquí conmigo se sientan, pendej*s. Att. El Romano de Tijuana”.

Información extraoficial refirió que, además del CJNG, entre los grupos rivales a los que se enfrentaría esta facción armada están los remanentes del Cártel de los Arellano Félix (CAF), también llamado Cártel de Tijuana, a excepción de Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”. Aunque este hombre había sido identificado como sicario y cabecilla del CAF, se presume que ahora trabajaría para la organización sinaloense.

Reportes anteriores habían mencionado al “Flaquito” como un gran negociador, pues aparentemente, además de encabezar una célula de los Arellano Félix, habría logrado pactar varios acuerdos con el CJNG. Por tal motivo, su posible cambio de bando al Cártel de Sinaloa no fue descartado.

"El Flaquito" fue señalado como uno de los cabecillas del Cártel de los Arellano Félix. (Twitter @TijuanaViolenta)

Cabe recordar que Tijuana es uno de los puntos clave para los grupos del narcotráfico, pues representa una zona para el acceso directo de la droga a Estados Unidos.

Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obtenidos por Infobae México tras el hackeo efectuado por el grupo Guacamaya, revelaron que Tijuana es uno de los puntos en los que culminan, dentro de México, varias rutas terrestres de la delincuencia organizada, pues a dicha ciudad se mueven cargamentos de droga mediante carreteras y mediante el uso de trenes.

La ruta ferroviaria del narco en Sonora inicia en Guasave, Sinaloa, pasa por zonas como Guaymas y Hermosillo y llega al municipio de Santa Ana, en donde se ramifica hacia dos destinos distintos: Nogales y Tijuana, ya en el estado de Baja California.

Varios de los trayectos predilectos de grupos como el Cártel de Sinaloa y el CJNG, que fabrican sus narcóticos sintéticos en Sinaloa, atraviesan todo el estado de Sonora por aire, mar y tierra para llegar a la frontera con Arizona, o bien, a puntos de Baja California como Mexicali y Tijuana, en donde trasladan la droga a California.