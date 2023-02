Bellakath confesó que estudiar en CCH le abrió las puertas en “Enamorándonos”

(Instagram)

Bellakath es una de las reguetoneras más polémicas de México, pues tras sus inicios en el programa de TV Azteca, Enamorándonos, inició una carrera en la industria musical que la llevó a viralizarse con su éxito Gatita, el cual posteriormente tuvo que defender tras denuncias de supuesto plagio.

Fue así que recientemente, Hilda Katherinne Huerta Díaz, nombre real de la joven contó como su paso por CCH Sur, uno de los colegios de educación media superior que forman parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le ayudó a ingresar al mundo de la televisión.

Todo sucedió durante una entrevista que la cantante de Lluvia de micheladas tuvo para el canal de Youtube de Ryan Hoffman.

Y es que, según la influencer, para poder ingresar a Enamorándonos las aspirantes debían pasar por una serie de pruebas, aunado al físico que tenían.

“Diosito me lo puso. Elegían cinco chavas, hacían concurso y la que ganaba se quedaba de ‘amorosa’, pero dentro del concurso, mitad era que tuvieras un cuerpazo, cosa que ahí yo no estaba operada de nada. Yo dije:’ no, ahí ya tengo cero’, pero ya, yo voy a la tele”, comenzó a contar.

Según Bellakath, cuando asistió al casting de la televisora del Ajusco se sentía muy insegura, ya que en ese entonces no contaba con operaciones estéticas. No obstante, cuando se enteró que la prueba consistía en hacer trucos con un aro se emocionó, ya que durante su estadía en CCH practicó este tipo de actividades.

“Me juntaba mucho con la gente de Jardín del Arte, los que hacen malabares, aprendí yo artes circenses. Yo soy la que todo lo hace”, dijo y agregó:

“Cuando fui todas en bikini, había una chava que era Miss Cuernavaca y dije: ‘Esta ya ganó’, pero cuando ya dicen: ‘El concurso hoy va a ser con el ula-ula’ dije: ‘Esto es lo mío’”.

Así, tras dar una memorable presentación, las personas encargadas de reclutar talentos para Enamorándonos coincidieron en que Bellakath era la adecuada para el controversial programa de citas.

“Gané, me quedé con el 60% de las votaciones. No siempre el cuerpo lo es todo, es el carisma que tiene uno, el brillo”, aseveró.

Cabe recordar que, cuando Bellakath se encontraba en CCH Sur se convirtió en una influencer de la época dentro de una aplicación llamada Ask.fm. Ello debido a que la joven recreaba al personaje principal de la película Valiente de Pixar llamada Mérida.

Asimismo, mientras la famosa participaba en Enamorándonos, también se dedicaba a estudiar la licenciatura en Derecho en la Facultad homónima, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de donde se graduó en noviembre de 2021, de acuerdo con su propia información en su perfil de Instagram, pues colgó diversas fotografías con toga y birrete.

Aunque Bellakath estuvo un tiempo considerable en la televisora, fue despedida del programa después de que realizó en sus redes sociales algunas publicaciones racistas y clasistas en contra de Yalitza Aparicio.

Bellakath y su éxito “Gatita”

A finales de diciembre de 2022, Bellakath apareció en sus redes sociales para denunciar que su éxito viral llamado Gatita había sido bajado de todas las plataformas digitales en las que se encontraba.

“Yo la tengo reclamada aquí, en las instituciones y me la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok (...) la denunciaron, me llegó un correo y la distribuidora simplemente la borró”, dijo a través de un video.

La también abogada advirtió en aquella ocasión que haría todo lo necesario para llegar hasta las “últimas consecuencias” y recuperar su canción.