Lilly Téllez propuso multa de 5 mil pesos cada vez que AMLO mienta

La senadora volvió a lanzarse contra el presidente López Obrador (Senadores del PAN)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, se posicionó en contra de la iniciativa de aumentar las multas a quienes comentan injurias contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que presentó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados y sentenció que ella propondría multas, pero contra el político tabasqueño.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora adelantó que, a diferencia de la propuesta del partido guinda, promovería una iniciativa para que el titular del ejecutivo pague cinco mil pesos por cada mentira que emita en cualquiera de los espacios en los que se presenta.

Asimismo, señaló que, desde su perspectiva, López Obrador pagaría todo su salario del mes en una de sus conferencias matutinas que lleva a cabo en Palacio Nacional cada mañana, mismas que la panista ha criticado en múltiples ocasiones.

“Voy a promover una iniciativa para que el presidente pague de su salario 5,000 pesos por cada mentira que dice. En una sola mañanera se acabará su mensualidad”, se pudo leer este miércoles 15 de febrero.

La senadora del PAN indicó que presentaría una nueva iniciativa que podría involucrar al presidente mexicano (Twitter/@LillyTellez)

Su tuit, tras tres horas de publicación, alcanzó más de 10 mil reacciones de “me gusta”, dos mil 700 retuits, así como 3 mil 400 respuestas, entre las cuales la senadora compartió la del ciudadano Fernando Peña Garavito, mismo que recordó que la consultora Spin reportó que, hasta diciembre de 202, el mandatario llevaba cerca de 94 mil presuntas mentiras en lo que va de su gobierno.

“Dicen que lleva 95 mil mentiras. Ya estaría debiendo $475 millones de pesos... tiene razón, senadora, ya se acabó varias mensualidades...”, fue el mensaje que la legisladora retuiteó.

(Foto: Cuartoscuro//Lilly Téllez)

Aunque no fue su único mensaje sobre el tema, pues tras darse a conocer la noticia de la iniciativa morenista, Téllez tildó al mandatario mexicano de ser “un inepto y un mentiroso”, por lo que en tono sarcástico preguntó a dónde es que tenía que depositar el dinero que correspondería a la multa tras haber utilizado dichos adjetivos hacia el ejecutivo.

Aunado a lo anterior, la integrante del blanquiazul aseguró que Regeneración Nacional tendría como plan “cobrar” a toda la población hasta por hablar, mientras que presuntamente permiten que el tabasqueño insulte a la ciudadanía desde el poder que asumió en 2018.

“El presidente es un inepto y un mentiroso. ¿Dónde deposito la multa por decir eso? Morena nos va a cobrar hasta la libertad para hablar, mientras al presidente le sale gratis insultar a los ciudadanos desde el poder”

Ignacio Mier indicó que la iniciativa no pasará al pleno (Cámara de Diputados)

En medio de la polémica que se generó tras darse a conocer la iniciativa, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, adelantó que ésta no pasaría al pleno mientras él se desempeñe como presente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja.

“La actualización a multas por injurias aprobada en la Comisión de Gobernación NO PASARÁ al pleno mientras presida la Jucopo y nuestra coalición se mayoría”

Su declaración se dio horas después de que el presidente se refirió sobre el tema en la conferencia mañanera en donde rechazó la propuesta e incluso aseveró que podría vetarla en caso de que se aprobara en las instancias correspondientes: “Yo no sé quién hizo eso. Yo no lo necesito. Yo no lo promoví. Lo voy a vetar. ¿Eso para qué?”.

El proyecto legislativo hizo alusión a modificar al IV estatuto del artículo 33 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, específicamente a los castigos por “ataques al orden o a la paz pública”. En dicho punto se estableció que las injurias al jefe del ejecutivo en medios impresos corresponde a una multa de cien a mil pesos o una pena que va desde los seis meses hasta el año y medio de prisión; sin embargo, con la actualización el pago podría aumentar a cuatro mil 139 pesos.