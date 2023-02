AMLO vetará ley anti injurias que su mismo partido aprobó: “Yo no la necesito”

(REUTERS/Henry Romero)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó tajantemente la propuesta impulsada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en una comisión de la Cámara de Diputados, con la cual buscan aumentar los montos de multa correspondientes por injurias al Presidente de la República.

El proyecto refiere a una modificación al IV estatuto del Artículo 33 de la Ley Sobre Delitos de Imprenta respecto a los castigos por “ataques al orden o a la paz pública”. En dicho punto se establece las injurias al Jefe del Ejecutivo Mexicano en medios impresas corresponderán a una multa de cien a mil pesos, y/o una pena de seis meses de arresto a un año y medio de prisión.

Sin embargo, la aprobación de la Comisión de Gobernación y Población en San Lázaro implicaría que el monto de dicha sanción se eleve desde los mil 37 a los 4 mil 139 pesos. Esto debido a que el proyecto propone ajustar las cantidades de pesos a Unidades de Medica y Actualización (UMA).

La disposición fue aprobada en Reunión Extraordinaria en la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, (Diputados_mx)

La propuesta desató fuertes críticas — especialmente por parte de miembros de la oposición — en las que acusaron al partido guinda y a López Obrador de atentar en contra de la libertad de expresión; un

señalamiento que el mismo Jefe del Ejecutivo respaldó en la mañanera de este 15 de enero.

Así pues, Andrés Manuel reprobó la iniciativa y, tras ser notificado que su bancada fue la responsable de impulsarla, rechazó necesitar dicha modificación. Bajo ese sentido, negó haber promovido la nueva disposición y aseguró que la vetará cuando corresponda.

“Yo no sé quién hizo eso. Yo no lo necesito. Yo no lo promoví. Lo voy a vetar. ¿Eso para qué?”.

El artículo tercero de la Ley Sobre Delitos de Imprenta refiere ataques al orden a la paz, como “toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente (...) que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país”.

Asimismo, también son definidas como aquellas expresiones que “provoque directamente al Ejército a la desobediencia, a la rebelión (...) o a la falta de otro u otros de sus deberes”, así como “la publicación o propagación de noticias falsas o adulteradas sobre acontecimientos de actualidad”.

El presidente de México rechazó el proyecto que busca modificar las multas por "injurias al Presidente de la República"

Quién es la diputada que propuso cuadriplicar multas por injuriar al presidente

“Yo no sé quién hizo eso”, externó con cierta molestia López Obrador ante el desconocimiento de que la diputada de Morena, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, fue la responsable de promover dicha iniciativa.

La morenista propuso la ley secundaria el 15 de diciembre del 2022 junto a otra iniciativa en materia de ataques a la vida privada, también de la Ley sobre Delitos de Imprenta.

Así pues, Hernández Ruedas expuso que la modificación a las multas por injurias responde a una necesidad de actualizar las sanciones por “no corresponder a nuestro tiempo”: “La ley establece sanciones de 25 y 50 pesos, o arresto de que no baje de un mes ni se exceda de los once meses para quien publique palabras o expresiones injuriosas en detrimento de otras personas”, se lee en el documento.

“Las multas que se aplican son demasiado laxas por lo que no aluden a desincentivar a cometer los ilícitos, por lo que se debe actualizar. De otra manera no habrá coerción para aplicar sanciones y se contrapone con las sanciones del Código Penal”.

De acuerdo con el portal del Sistema de Información Legislativa, Bennelly Jocabeth también se desempeña como Directora de Servicio Administrativos en el Senado de la República, además de formar parte en San Lázaro de las comisiones de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, Seguridad Social e Igualdad de Género.