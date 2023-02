Alejandro Speitzer habría oscurecido su tono de piel en una serie; así reaccionó Poder Prieto

(Foto: IG @alejandrospeitzer)

Tan solo faltan unos días para que se estrene La cabeza de Joaquín Murrieta, una producción de Amazon Video protagonizada por José Manuel Bernal, Emiliano Zurita, Yoshira Escárrega, Michael Wilson Morgan y Alejandro Speitzer que cuenta la historia del también conocido como el Robin Hood de El Dorado.

El controversial comentario de Tenoch Huerta sobre Diana Flores Arenas, la NFL y el teatro mexicano El integrante de Movimiento Poder Prieto y antagonista de "Black Panther: Wakanda Forever" ha recibido una gran ola de comentarios negativos tras el comercial que promueve el deporte femenino VER NOTA

La serie capturó la atención del público desde que se lanzó el primer adelanto oficial en enero de 2023, sin embargo, no fue hasta dos días antes de su estreno (viernes 17 de febrero) que se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un polémico hecho que involucra tanto a la producción como a Alejandro Speitzer.

Alejandro Speitzer recibió cientos de halagos y una que otra critica negativa (Foto: Instagram/@alejandrospeitzer)

Según señalaron varios usuarios de redes sociales, dentro de la producción se habría tomado la decisión de oscurecer el tono de piel del joven actor mexicano para que pudiera encarnar a Carrillo, su personaje en la serie. Y es que tanto en el tráiler oficial como en las primeras fotografías Alejandro Speitzer luce una piel morena que no concuerda con su apariencia habitual.

Los 10 videos musicales que son tendencia hoy en YouTube México La música urbana y el regional mexicano se ha posicionado entre los géneros favoritos en dicho país VER NOTA

“No sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que esto definitivamente es un brownface descarado”, escribió un usuario de Twitter. De hecho, esta publicación desencadenó un debate entre usuarios de la misma plataforma sobre el brownface, pues muchos pusieron cuestionaron si es correcto o no que un actores cambie su tono de piel si también es moreno.

(Captura Twitter)

Alejandro Speitzer, Amazon Prime y la producción no se han pronunciado al respecto. No obstante, el movimiento Poder Prieto se pronunció al respecto a través de su cuenta oficial de Twitter con un texto donde se expuso un aparente fenómeno que estaría ocurriendo en las producciones mexicanas desde que se visualizaron actos de racismo.

Fey y Alejandra Guzmán pospusieron venta de su gira entre rumores de pleito Sin brindar mayores explicaciones, las artistas dieron a conocer que la preventa de “Eternas Tour” quedará pospuesta hasta nuevo aviso VER NOTA

“Para reflexionar: Desde que explotó en los medios la lucha antirracista, pareciera que se ha dado un fenómeno curioso en el que en la publicidad, intérpretes caucasicxs que todxs conocemos, son pasados por morenos (brownface) ¿Es un error en la edición de las fotos? ¿Una errónea voluntad de ‘diversificar’ los elencos? ¿O francamente una intención de hacer pasar a los compañeros blancxs (a los que queremos y subrayamos, no son el problema) por intérpretes morenxs?”, publicaron.

(Foto Instagram: @alejandrospeitzer)

Dentro de la publicación se agregó el cartel de un serie de Paramount+: Corazonada. La leyenda del Mexican dream. Y es que actores como Osvaldo Benavides, Bruno Bichir y Michelle Renaud aparecen con un aparente filtro que oscureció su tono de piel.

La sección de comentarios no tardó en llenarse con reacciones como: “He visto a mucha gente identificándose como ‘prietas’ en contextos donde se favorece el venir de abajo, tener barrio y cosas así. La verdad, la propia categorización etnocéntrica me parece un asco” o “La solución es muy simple: Se llama autoaceptación y se puede conseguir con inteligencia emocional o con terapia Suerte!”.

El controversial comentario de Tenoch Huerta sobre Diana Flores Arenas, la NFL y el teatro mexicano

Tenoch Huerta es considerado como una de las voces de Poder Prieto con mayor impacto gracias a su discurso y los logros que ha conseguido en su carrera. Sin embargo, se colocó entre las principales tendencias de redes sociales por lanzar un polémico comentario sobre la participación especial de la deportista Diana Flores Arenas en un comercial de la NFL.

“Dianita jugó en el mismo equipo que mi hermana, fue coordinadora ofensiva en el juego de las estrellas hace una semana. Mexicana, la mejor jugadora del mundo, prieta del Politécnico. La NFL es más inclusiva que el teatro mexicano” tuiteó.

Las palabras de Namor (por su protagónico en Black Panther Wakanda Forever) resonaron en redes sociales, donde varios usuarios se pronunciaron en su contra por hablar sobre la piel de la atleta mexicana cuando el tema principal era su talento.