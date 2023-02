Trasladaron a 39 reclusos de cárceles de Guerrero a penales federales para “gobernabilidad”

Los reclusos se trasladaron a varios penales de México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que trasladó a 39 personas privadas de la libertad de los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) a penales federales con el objetivo de garantizar la “gobernabilidad” en dichos centros.

En un comunicado, la dependencia local indicó que esta acción fue coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN), bajo los protocolos establecidos que marca la ley, en donde se trasladó a 35 hombres y cuatro mujeres se de los penales de Iguala y Chilpancingo a distintos CEFERESOS del país.

“La medida se efectuó en el marco de los convenios de colaboración entre autoridades locales y federales, con el objetivo de brindar seguridad y dignificar el trato a la población penitenciaria”, detalla el comunicado.

Den acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI, hasta el 2021 había en el todos los centros de detención del país, 220.5 mil personas de las cuales el 94.3% son hombres y el porcentaje restante eran mujeres.

El traslado de estas personas se suma a otras tres grandes transferencias de reos que se han realizado en lo que va del 2023.

El primero se realizó el pasado 3 de enero, cuando la Fiscalía General de Chihuahua trasladó a 191 reos desde el CERESO número tres en Ciudad Juárez, Chihuahua, a penales federales luego del violento motín en donde se fugaron 30 reos el primero día del año.

De acuerdo con las autoridades, los reos trasladados se encontraban en el CERESO por delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, portación de arma de fuego, violación y crimen organizado.

El segundo traslado se dio el viernes 27 de enero donde se transfirieron a 197 internos de diversos centros penitenciarios estatales de Quintana Roo a penales del país.

En su momento, las autoridades informaron que las acciones fueron coordinadas por los tres niveles de gobierno, en donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Guardia Nacional, autoridades del estado, y Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El operativo simultáneo ocurrió desde los centros de reinserción social de Cancún, Chetumal y, el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen. Del total, 40 internos fueron llevados al CEFERESO 18; otros 40 al CEFERESO 15; 38 al CEFERESO 13; mientras que en el CEFERESO 4 y 5 estarán 39 en cada uno. Solo uno fue trasladado al CEFERESO 1. Entre los internos se encuentran Mario ‘N’ y Jean ‘N’.

El segundo ocurrió la madrugada del 29 de enero, en donde 89 hombres privados de la libertad recluidos en penales de la Ciudad de México, fueron trasladados a CEFERESOS de Nayarit, Durango, Coahuila y Chiapas.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, los reos transferidos eran generadores de inestabilidad en los Centros Penitenciarios de la capital del país.

En esa ocasión los reclusos fueron llevados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para luego ser enviados los diferentes estados. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, los elementos de la policía capitalina fueron apoyados por elementos de la Guardia Nacional.

Hoy se efectuó el traslado a Centros Federales de 89 personas que generaban inestabilidad en Centros Penitenciarios de CDMX, son 138 personas transferidas en dos meses.Gracias a @GN_MEXICO_ y a la Secretaria @rosaicela_ su apoyo para fortalecer el orden del sistema penitenciario pic.twitter.com/DFlFR5d1mY — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 29, 2023

Las autoridades capitalinas detallaron que 22 personas privadas de la libertad fueron llevadas al Centro de Readaptación Social No. 4 CPS Noroeste de Nayarit; mientras que otras 22 más fueron llevadas al Centro No. 14 CPS Durango. El CEFERESO 18 CPS Coahuila recibió a 22 reos, mientras que el Centro Federal de Readaptación Social No. 15 CPS Chiapas, acogió a 23 personas. El secretario de seguridad aseguró que en menos de dos meses, 138 personas fueron transferidas.