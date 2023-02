Diego Cocca será el nuevo director técnico de la selección mexicana

Diego Cocca tomaría la selección mexicana como director técnico (REUTERS/Henry Romero)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya eligió al nuevo director técnico de la selección mexicana para el siguiente proceso mundialista de 2026, y se trataría de Diego Cocca. A falta del anuncio oficial por parte del Tri, las autoridades del futbol mexicano se inclinaron por el perfil del argentino para comandar al equipo nacional.

Luego de meses de trabajo interno por parte de la Federación Mexicana, la dirección de selecciones nacionales llegó a un acuerdo y optó por el perfil de Diego Martín Cocca, quien actualmente se desempeña como entrenador del club Tigres.

Por encima de perfiles experimentados como el de Miguel Herrera, Guillermo Almada e incluso el de Jaime Lozano, la junta de comité de dueños, la dirección ejecutiva, la directiva de la FMF —representada por Yon de Luisa— y el Comité de Selecciones Nacionales decidieron que Diego Cocca sea el reemplazo de Gerardo Tata Martino.

Diego Cocca dejaría a Tigres para tomar a la selección mexicana (USA TODAY/Matt Krohn)

A lo largo de la tarde del miércoles 8 de febrero trascendió que la Federación decidió al fin por el nuevo timonel del equipo azteca. Por ello, el argentino reportaría de manera inmediata con la selección nacional para emprender su proyecto con los futbolistas mexicanos.

Entre los miembros que dirigen a la selección mexicana —en sus diferentes niveles— el actual entrenador de la UANL se llevó la mayoría de votos, por lo que quedó designado como el nuevo técnico. Ahora, el siguiente paso sería el diálogo con su club en la Liga MX para negociar su salida.

Se espera que el estratega de 50 años deje a Tigres en los próximos meses, luego de que Yon de Luisa dialogue con la directiva del club de Nuevo León para llegar a un común acuerdo para que el entrenador cese su vínculo con los de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Diego Cocca dirigiría a Tigres hasta marzo, para asumir al Tri en la primera fecha FIFA de 2023 (YouTube/ Tigres Oficial)

Pero cabe señalar que anteriormente Tigres ya había dado el “visto bueno” a Diego Cocca si era elegido como entrenador del Tricolor, por lo que no se opondrían a que la FMF se lleve a su técnico que recién contrataron luego del despido del Piojo Herrera al término del Apertura 2022.

Y es que dentro de la contratación del bicampeón con Atlas es que ya tome el equipo para la siguiente fecha FIFA —que sería en marzo—, por lo que agilizarían los trámites pertinentes para que se integre de lleno con el Tri. Pero mientras eso ocurre el exfutbolista aún estaría trabajando con su actual equipo en la Liga MX durante el Clausura 2023.

Por su parte Mauricio Culebro, director deportivo de Tigres, evitó a la prensa y prefirió no dar argumentos al respecto de la decisión de la FMF. Al término de las actividades de la escuadra del Volcán la tarde del 8 de febrero, Culebro expresó ante diversos medios “no voy a dar declaraciones, cuando haya algo con mucho gusto les informaremos”.

"SÍ HABLÉ CON ARES DE PARGA Y ORDIALES" 😱



Diego Cocca reveló que sí habló con la gente de la FMF pero no se ilusiona, pues hoy es el director técnico de Tigres.



"Para mí fue una entrevista"🇲🇽@guzmanjuegue@RafaMLOficial@dtAlex_Aguinaga@Salimgol@ruubenrod#LUP pic.twitter.com/PPQ2SUdePB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 4, 2023

Fue a principio de febrero que Diego Cocca confirmó, en conferencia de prensa, que tuvo una entrevista con Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales sobre la posibilidad de llegar al banquillo tricolor. En su momento calificó el encuentro como una entrevista amena pues rechazó algún tipo de ilusión por la posibilidad.

“Con respecto a lo de la selección, sí hablé con Rodrigo y con Jaime, una entrevista, una charla de futbol. La verdad es que fue muy amena […] simplemente aportar mi visión y nada, quedarán en eso si sí o no, pero lo importante fue que pude charlar, hablar con ellos. No me imagino, no me ilusiono, no nada”, expresó aquel 3 de febrero.

Cuando se unió el perfil de Martín Cocca a los posibles candidatos para director técnico de la selección, era el que menos “fuerza” tenía pues la idea de que el Piojo regresara al Tri tomó prioridad, al igual que la de Ricardo Tuca Ferretti, incluso la opción de Almada, pero al final el argentino convenció a las autoridades deportivas.