La indirecta de Christian Martinoli a Miguel Herrera por querer dirigir a la Selección Nacional

Una nueva página se escribió en la historia de desencuentros que han protagonizado el técnico mexicano, Miguel Herrera y el narrador principal de Azteca Deportes, Christian Martinoli durante el inicio de la Jornada 3 de la Clausura 2023 en el encuentro Mazatlán vs Santos Laguna.

Mientras trascurría la segunda parte en el Estadio Kraken de Mazatlán, Jorge Campos, ídolo de la Selección Mexicana y colega de Martinoli en la empresa del Ajusco, levantó la mano (de forma irónica) para ser uno de los considerados a tomar las riendas del Tricolor en el proceso del Mundial 2026.

Campos aseguró que “tenía un proyecto” como el que han presentado diversos técnicos del medio nacional, entre ellos, Miguel Herrera. Ante esta aseveración el primero en reaccionar fue Martinoli quien se mostró incrédulo y le mando un mensaje indirectamente al Piojo y a todos los que se han estado promocionando en diversos canales.

Jorge Campos: “Voy a meter un proyecto a la Federación ¡YA!”

Christian Martinoli: “¿Tú también estás usando la televisión para candidatearte?”

Jorge Campos: “Claro, pues ya está, pues así le hacen todo ¿Por qué yo no?”

La indirecta de Martinoli surge a partir de las entrevistas que ha brindado el ‘Piojo’ desde que fue destituido de Tigres. Fue en una de tantas entrevistas, donde Miguel Piojo Herrera habló sobre los otros candidatos para dirigir a la Selección Mexicana entre ellos, Marcelo Bielsa, el supuesto candidato principal de Yon de Luisa y de la FMF.

En días recientes ambos protagonistas de uno de los momentos más polémicos en la historia de la Selección han traído al presente la controversia de la que fueron parte en 2014 cuando Herrera era seleccionador nacional y agredió al cronista deportivo al finalizar la Copa del Mundo que se disputó ese año en Brasil.

El también exentrenador de los Tigres, Xolos y América señaló en una reciente entrevista que no es amigo ni lo será de Martinoli. Aunque anteriormente ya había explicado que el tema quedó en el pasado y ventiló detalles de cómo fue su reencuentro con él durante la cobertura de Qatar 2022, en esta ocasión el Piojo Herrera le lanzó un recordatorio al comentarista de TV Azteca en cuanto a su relación.

Aunque en su momento se disculpó con Martinoli y todo el gremio de la prensa deportiva, Herrera dejó en claro que su cercanía personal con el comentarista de Azteca Deportes nunca será de amistad porque consideró que sus comentarios “desafortunados” involucraron a su familia, así que no pudo ignorar tal hecho y salió en defensa de los suyos.

A pesar de que no mencionó directamente a Martinoli, sí evidenció que su mensaje era dirigido a él pues citó su profesión y cómo sus puntos de vista diferentes los alejaron.

“Me peleé con una persona, discutí con una persona, no somos amigos, no vamos a ser amigos; él es un comentarista que hace bien las cosas, yo soy un entrenador que trata de hacer lo mejor posible. Él podrá seguir teniendo diferencias en mi estilo de jugar o no, pero yo no estoy peleado con nadie, trato de llevar la fiesta en paz”, explicó a Mediotiempo.

¿Qué pasó con Martinoli y Miguel Herrera?

Cuando el ex técnico del club América dirigía a la selección mexicana, Martinoli fue uno de sus principales críticos por la manera en la que competía el Tri. En julio de 2015, el equipo azteca ganó la Copa Oro de aquella edición, triunfo que rescataba la gestión de Herrera después de la eliminación del Mundial Brasil 2014.

A lo largo de las coberturas, Martinoli mostró su molestia con la manera en la que Miguel Herrera aprovechaba los recursos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), comentario que mal interpretó el Piojo y consideró que agredió a su familia. Por lo que cuando coincidieron en el Aeropuerto de Filadelfia, Herrera saltó explosivamente contra Christian.

