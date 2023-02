Tigres dio luz verde a Diego Cocca en caso de ser el nuevo técnico del Tricolor

Aug 8, 2022; Eden Prairie, MN, USA; LIGA MX All-Star head coach Diego Cocca looks on during the 2022 LIGA MX All-Star Game Training and Media at Life Time Sport. Mandatory Credit: Matt Krohn-USA TODAY Sports

A pesar de apenas tener cinco partidos como su entrenador al argentino, Diego Cocca, la directiva de los Tigres de Nuevo León dieron su visto bueno y aprobación en el supuesto caso de que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) le ofreciera ser el nuevo director técnico de la Selección Mexicana, pues durante los últimos días, su nombre se unió al de Miguel Herrera y Guillermo Almada para ocupar el cargo.

Con información del diario Récord, la directiva del conjunto regiomontano no le pondría mayor obstáculo a su actual entrenador en el supuesto caso de ser el elegido para ser el timonel del Tricolor. No obstante, la idea del club es el poder seguir con Cocca hasta culminar su contrato, pues confían en su trabajo y que es el estratega idóneo para poder conseguir la octava estrella en su escudo.

En la nota del medio citado también señalan que el estratega argentino aceptó haber tenido un acercamiento con gente de la Selección, aunque sin recibir una oferta del todo formal. “Hablé con Rodrigo (Ares de Parga), con Jaime (Ordiales), una charla de futbol, tuvimos como 2 horas hablando, qué pensaba de varias cosas, simplemente mi visión y nada; estoy metido en el partido del sábado (jornada 5 ante Cruz Azul)”.

Pese a no existir una versión oficial, es importante recordar que durante sus primeros días como timonel de los “Incomparables”, Diego señaló que no estaba en sus planes el llegar al banquillo del combinado azteca. “Le debo mucho a México. Estoy agradecido con el país, sigo disfrutando con el futbol mexicano y espero que me dé mucho más, pero estoy involucrado con Tigres. Bastante trabajo por delante tengo. Estoy feliz en el lugar en el que estoy”.

Independientemente del buen inicio que tuvo con el cuadro auriazul en el Clausura 2023, donde registra dos victorias y dos empates tras cuatro fechas, los méritos de Diego Cocca se basan principalmente en su paso como entrenador de los Rojinegros del Atlas. Bajo su mando, los Zorros pudieron quebrantar una racha negativa de 70 años sin levantar el título de liga y a la postre logró conseguir el bicampeonato (Apertura 2021 y Clausura 2022). En ese sentido, su proyecto deportivo tentó a diversos especialistas que lo catalogaron como el personaje idóneo para mejorar el presente deportivo de la selección.

Almada y Herrera, los principales candidatos para ser el nuevo técnico del Tri

Pese a tener al actual estratega de los Tigres como un nuevo postor para el cargo, es una realidad que Guillermo Almada y Miguel Herrera siguen siendo los favoritos para llegar al banquillo del combinado azteca. Sin embargo, el “Piojo” llevaría la ventaja sobre el timonel uruguayo debido a que actualmente no tiene compromiso con algún club, caso contrario al de Almada, quien tiene vínculo con los Tuzos de Pachuca.

Luego de que fue cesado de su cargo en el club Tigres, Herrera se quedó sin equipo pues hasta la fecha ningún otro club de la Liga MX lo ha contactado para hacerse de sus servicios, motivo por el cual agregó que cuando tiene proyectos les dedica el tiempo adecuado, pero si ahora tiene una mínima posibilidad de llegar a la Selección Nacional, estará trabajando para ello.

“La verdad lo puedes decir, yo quiero ser el técnico, ¡claro que quiero ser el técnico de la selección! siempre lo he dicho. La selección para mí siempre ha sido importante”.

Por su parte, “Memo” reveló que, en su contrato con el club de la Liga MX, hay una cláusula que le permitiría tomar la oportunidad de llegar al banquillo de la escuadra azteca. “Lo saben los directivos de Pachuca que nos gustaría ese desafío (dirigir a México), por más que insistamos que estoy a gusto, estamos preparados para la Selección Mexicana”.