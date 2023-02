Las siete claves de Claudio X. González para vencer a Morena en 2024

El fundador de Sí por México volvió a cuestionar los gobierno de Morena (Cuartoscuro)

El empresario Claudio X. González dio a conocer siete puntos claves para vencer a la Cuarta Transformación en las elecciones del 2024 y afianzar el triunfo de la oposición, pues mostró esperanza en que puedan arrebatarle la Presidencia de la República al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por medio de sus redes sociales, el fundador de las organizaciones Sí por México y Unid@s refirió que el punto número uno es mantener la unidad de la coalición Va por México, es decir, que se dejen atrás las diferencias entre el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Lo anterior, sumado al punto número dos que tiene como objetivo convencer a Movimiento Ciudadano (MC) de unirse a la alianza opositora, con el fin de cerrar filas y crear un fuerte bloque en contra del partido que llevó al poder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

7 claves para el triunfo en el ‘24: 1.Mantener unidad PAN/PRI/PRD 2.Sumar a MC 3.Triunfos en Edomex/Coah. 4.Método participativo para elegir candidat@ a la presidencia 5.Propuesta que recoja causas ciudadanas 6.Defender al INE 7.Sacar el voto de clases medias y jóvenes-SE PUEDE! — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) February 6, 2023

En tercer lugar sentenció que los procesos electorales en el Estado de México (Edomex) y Coahuila este 2023 serán la punta de lanza para afianzar a la oposición como un grupo que tiene apoyo popular, mismo que se refleja en los votos obtenidos.

Mientras que en cuatro puesto apuntó a que se tiene que elegir un método democrático para seleccionar a la persona que representará al bloque en la batalla por la Presidencia de la República, haciendo referencia a la contrariedad de declaraciones que han protagonizado los líderes de Va por México, aunque también explicaron que “están más fuertes que nunca”.

Sumado al método democrático y como quinto punto, González Guajardo instó a que se deben de recoger las inquietudes, señalamientos, propuestas, así como objetivos de las ciudadanía, esto con el fin de crear un plan amplio que incluya la mayor parte de las causas de la población.

Claudio X. González instó a la oposición a defender al INE (Cuartoscuro)

En sexto lugar, el empresario apuntó a que, más allá de todos los objetivos antes planteados, no se de olvidar la defensa de las instituciones en materia electoral, especialmente el Instituto Nacional Electoral (INE) por el cual iniciaron todo un movimiento en redes sociales el año pasado: yo defiendo al INE.

Finalmente, como séptimo y último lugar, Claudio X. González apuntó a que “deben de sacar” el voto de las clases medias y los jóvenes, uno de los nichos con los que tiene más afinidad la Cuarta Transformación.

“7 claves para el triunfo en el ‘24: 1. Mantener unidad PAN/PRI/PRD. 2. Sumar a MC. 3. Triunfos en Edomex/Coah. 4. Método participativo para elegir candidat@ a la presidencia. 5. Propuesta que recoja causas ciudadanas. 6. Defender al INE. 7. Sacar el voto de clases medias y jóvenes. ¡SE PUEDE!”

La segunda marcha a favor del INE será el 26 de febrero (Cuartoscuro)

Conviene recordar que el pasado 23 de enero se dio a conocer que se realizará un nueva marcha a favor del INE y protestar contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo 26 de febrero; fue el propio Claudio X. González quien, sin decir mucho, anunció que el principal objetivo es posicionarse en contra del Plan B que presentó el Ejecutivo Federal, tras ser rechazada la reforma en materia electoral.

Tras darse a conocer que la movilización no solo será en la Ciudad de México, sino en diferentes puntos del país, el presidente López Obrador consideró el movimiento como “una exageración” la convocatoria, pues, desde su perspectiva, no existen razones para reclamar algo debido a que no se aprobó la reforma constitucional.

Sin embargo, durante su intervención, el jefe del Ejecutivo Federal también mofó de la que sería la segunda edición de la manifestación, insinuando con tono burlesco que el “verdadero propósito” de ésta sería la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), y quien se encuentra siendo juzgado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.