Quién era Juan Ricardo Hernández, el hombre que murió tras ser golpeado por Pablo Lyle

Juan Ricardo Hernández era un cubano jubilado de 63 años que murió tras un derrame cerebral provocado tras el altercado con Pablo Lyle (especial/Miami Herald )

Tras casi cinco años, el viernes 3 de febrero, la justicia estadounidense declaró culpable al actor mexicno Pablo Lyle por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, cubano de 63 años que murió por daño cerebral después de que el histrión lo golpeara en 2019.

Fue después de una audiencia de más de tres horas ante la corte de Miami, Florida, que la jueza Marisa Tinkler Méndez determinó que el actor de Mirreyes vs. Godínez pasará cinco años en prisión y ocho en libertad condicional. En esos ocho años, deberá asistir a clases del manejo de la ira y deberá cumplir 100 horas de servicio comunitario.

Pues el 31 de marzo del 2019 el actor golpeó a Juan Ricardo tras un altercado de tránsito. Lyle se dirigía junto a otras personas hacia el aeropuerto a bordo de un vehículo. Este intentó dar una vuelta en U en la autopista Dolphin Expressway, quedando atravesado e impidiendo el paso de otro coche.

Del vehículo descendió Ricardo Hernández para reclamar. Este tocó la ventana del conductor en el carro que se encontraba Lyle, por lo que quien manejaba descendió mientras el automóvil continuaba en marcha. Al percatarse de esto, vuelve a subirse al auto.

El momento en que Lyle golpeó a un hombre de 63 años (Foto: Captura de pantalla)

Entonces Pablo Lyle descendió y dio alcance al cubano para golpearlo en la cara. El sujeto cayó al suelo quedando inconsciente, mientras que el mexicano subió al vehículo que huyó inmediatamente del lugar. Por su parte, el cubano quedó en la vía pública.

Sin embargo, la caída causó una herida en el cráneo que generó un derrame interno. Días después del suceso, Ricardo Hernández murió en el hospital Jackson Memorial.

Quién era Juan Ricardo Hernández

Juan Ricardo era un hombre de 63 años que se encontraba jubilado. Había llegado a los Estados Unidos de forma legal desde años atrás. Ahí se estableció con su pareja Marcela Arce y su hijo. Sus padres, en cambio, residían en Cuba.

De acuerdo con gente cercana al hombre que acudió a su funeral el 10 de abril del 2019, trabajaba en una compañía llamada LSG Sky Chefs, encargada de abastecer alimento a las aerolíneas.

El hijo de Ricardo Hernández, señaló que su padre tenía problemas por una operación en la rodilla y no podía casi caminar, hecho que “fue muy duro”.

Marcela Arce rompió el silencio y habló por primera ocasión de la muerte Juan Ricardo Hernández (Foto: Captura Video)

Declaraciones hechas por los padres, familiares y amigos, recogidas por los medios indican que Juan Ricardo era una persona calmada y nada agresiva. “Era demasiado atento con los compañeros. El ayudaba a la gente porque le nacía hacerlo”, aseguró una de sus compañeras de trabajo.

Sin embargo, en su funeral para el medio Univisión, dijeron que no había actuado de forma debida. Igualmente, su pareja indicó que llevaban una relación de seis años y planeaban casarse para después viajar a Cuba.

“Teníamos ilusión de ir, y ahora la vida me lo arrebató”

De acuerdo con un testigo que presenció el ataque, Juan Ricardo Hernández suplicó a Lyle que no lo golpeara: “espérate no, no, me vayas a dar”. Habrían sido las últimas palabras del cubano.

(captura de pantalla: Telemundo)

Pablo Lyle lloró en el juicio

Antes de escuchar la sentencia por parte de la jueza, el actor con voz trémula y lágrimas en los ojos, pidió perdón a la familia de Jesús Ricardo Hernández y aseguró que se trataba de la disculpa más sincera en toda su vida.

“Le ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida. Con todo mi corazón lo siento mucho”

Por otro lado, la defensa del actor había mencionado que Lyle había actuado de ese modo por miedo, pues supuestamente había creído que Juan Ricardo llevaba un arma consigo. Sin embargo, la juez descartó esta versión porque no había pruebas.

“Ese día, creo que actuó no por temor, si no por su carácter y con rabia (...)el testimonio forense demostró que el puñetazo fue fuerte y que aunque no dejó lesiones externas, causó lesiones internas y desencadenó una serie de eventos que terminaron en la muerte del señor Hernández”, dijo Tinkler.