Periodista Freddy Gudinni se lanzó contra Maxine Woodside en defensa de Ana María Alvarado: “Ingrata jefa”

Gudinni colaboró en "Todo para la mujer" junto a la periodista que se encuentra en medio de la polémica (Foto: Instagram)

Tras darse a conocer por Ana María Alvarado que “su ciclo terminó” en el programa Todo para la mujer, liderado por Maxine Woodside, luego de que la veterana periodista la hubiera despedido tras la emisión de este martes 31 de enero, la información referente al caso ha trascendido en distintos medios y por parte de diferentes personalidades.

Y es que Alvarado publicó un video que tituló “El peor día de mi vida”, donde detalló que la llamada “reina de la radio” había tenido desde las últimas semanas un comportamiento displicente contra ella, “ni la volteaba a ver” y en los cortes comerciales del programa radiofónico y televisivo ni siquiera la tomaba en cuenta.

La también periodista de la sección “Pájaros en el alambre” del programa Sale el sol dijo sentirse muy triste y visiblemente conmovida, y al borde del llanto expresó que fue una lástima que la historia de 32 años como “brazo derecho” de la comunicadora haya terminado de una manera “tan dolorosa”.

Tras 32 años de ser "su brazo derecho", Ana María comunicó que Maxine la despidió (Foto: Instagram)

Una liquidación justa conforme a la ley y el respeto a su antigüedad es lo que pide Ana María Alvarado, tras, en sus palabras, ser despedida por Maxine, quien, por su parte, en un comunicado posterior aseguró que ella jamás corrió a la periodista de espectáculos.

El asunto ha causado confusión, pues mientras Alvarado sostiene que recibió el adiós por parte de su ex jefa, la periodista de 74 años sostiene que nada de ello es verdad y que “la espera el próximo martes” en el programa.

Ante este flujo de información diversas personalidades del periodismo de espectáculos han dado a conocer su opinión y se han posicionado en el tema, tal es el caso de Gustavo Adolfo Infante, Michelle Rubalcava, Shanik Berman y Alex Kaffie, quien aseguró que desprestigiar para luego limitar las opciones laborales es parte del “modus operandi” de Woodside.

En este sentido ha sido otro renombrado periodista de espectáculos quien contó su experiencia al lado de “la reina de la radio”. Se trata de Alfredo Gudinni, conocido también “el maestro” Freddy Gudinni, quien en su cuenta de Twitter se pronunció al respecto tras la información difundida por Ana María Alvarado.

“Lo mismo que me hizo a mí se lo está haciendo Anita. Lo que pasa es que yo me quedé callado y en aquella época no había redes sociales. Eso de despreciar a quienes le dimos amor y logramos que su programa alcanzara fama, tiene un precio y lo está pagando tan ingrata jefa”, expresó el escritor y cronista veracruzano.

Gudinni es crítico de telenovelas, cine y teatro. Ha escrito siete libros (Foto: Instagram)

Y es que durante algún tiempo el crítico de cine y telenovelas egresado de la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM colaboró en la mesa de Todo para la mujer, espacio de donde salió para colaborar en otros programas como Hoy y La cuchara.

“A doña Maxine le gusta siempre adornarse con que ella me corrió. También debe de decir que no me dio ni un peso de indemnización. Espero que a Anita me la indemnice por más treinta años de entrega y amor a alguien que jamás supo valorar a su equipo. #teamANITA”, remató el escritor.

Tras su salida de "Todo para la mujer", Gudinni participó en espacios como "Hoy" y "La cuchara" (Foto: Instagram)

Estas declaraciones contrastan con lo que el hombre de 71 años declaró en 2009 para una tesis universitaria de la UNAM.

“Maxine es la Reina de la Radio y no hay doble vuelta, ni mucho menos suplente ni tampoco imitador. La que sí va a ver la película de moda, acude a las ruedas de prensa, coctelea, cena con estrellas y lo sabe todo. Podrán salir más copias y clonaciones, pero la reina es la reina y se llama Doña Maxine Woodside”, expresó entonces.