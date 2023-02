Paquita la del Barrio fue sacada de concierto en silla de ruedas: “Se anda sintiendo malita”

Paquita la del barrio, a sus 75 años, ha presentado problemas de salud que le han impedido cumplir con sus compromisos a cabalidad (Foto: Instagram)

De un tiempo a la fecha Paquita la del barrio ha visto disminuida su salud, situación que la ha perjudicado al grado de tener que trasladarse casi siempre en silla de ruedas e incluso ofrecer conciertos de la misma forma.

Y es que la nacida en Alto Lucero, Veracruz, ha tenido que pospopner algunas presentaciones debido a los problemas de salud que padece. Fue en mayo de 2022 la primera vez que la famosa cantante de rancheras se dejó ver en silla de ruedas luego de haber sufrido una caída, además de hacer patentes sus problemas en los pulmones, lo que le provoca cansancio con mayor facilidad.

Recientemente se dio a conocer por medio de la periodista Inés Moreno que la intérprete de Rata de dos patas tuvo que retirarse de las grabación de un concierto debido a que se sintió mal.

Recientemente Paquita la del Barrio le dedicó un mensaje a Shakira, a propósito de su nuevo tema (Foto: Especial)

Según explicó la reportera, Paquita ofreció un show en la Toyota Arena, de Ontario, California, que estaba siendo grabado, pero en plena actuación, como la vieron muy agotada, tuvieron que trasladar a la artista en silla de ruedas al camerino para descansar.

“Ella fue a un show que grabaron y dijeron que vieron a Paquita la del Barrio muy agotada, que incluso, en medio del show se la tuvieron que llevar en silla de ruedas y que ya la veían muy disminuida y delicada de salud”, explicó en su programa de YouTube.

Ante esta información, Moreno se puso en contacto con Francisco Torres, representante de Paquita, quien confirmó que la salud de la cantante vernácula ha estado deteriorándose, aunque descartó que sufriera de gravedad.

“No tanto como delicada, pero sí anda mal. Sí de pronto se siente mal, pero no delicada, seguimos programando shows y todo, pero pues sí se anda sintiendo malita, se fue a hacer estudios, por ahí salió baja en algunas cosas, pero pues no podemos echar de menos la edad”, explicó el representante de la intérprete de 75 años.

Según Torres, la intérprete de éxitos como Taco placero y Romeo y su nieta no se encuentra grave, pero sí ha presentado dificultades para cumplir con sus presentaciones y en ocasiones ha tenido que subir al escenario aún con malestares.

“Está haciendo el esfuerzo de sacar los shows y sí me dice ‘me siento mal’, pero se sube al escenario y se transforma, o sea lo intenta y ya baja y es como sí puede, hasta ahorita no nos ha pasado eso. La estamos cuidando de hacer shows tranquilos, y cositas espaciadas, no hacemos muchos medios por lo mismo, pero ahí va, pero sí hay muchas cosas que ya no puede hacer”, destacó el manager.

La estrella no ha dado muestras de querer retirarse de los escenarios (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, Ana Bárbara contó recientemente a los medios de comunicación que se encuentra muy preocupada por el estado de salud de Paquita y compartió que todos los días se comunica con el representante de la estrella para saber cómo se encuentra: “Estoy muy al pendiente de ella, de su salud, sé que está echándole muchas ganas”.

Esta información sobre la salud de Paquita surge a pocos días de que la famosa se presente en compañía con la Banda El Recodo en un concierto para celebrar el Día del amor y la amistad en Ciudad de México, donde la cantante estableció su famoso centro nocturno en la colonia Guerrero.

Así lo dio a conocer la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien escribió: “Tengo el gusto de invitarlos al concierto: ‘Amor es… ¡#Cuauhtémoc!’, en la explanada de la Alcaldía el próximo 11 de febrero a las 19:00 hrs. con la presentación de la banda El Recodo y nuestra querida vecina de la col. Guerrero Paquita La del Barrio”.