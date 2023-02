Legisladores del PRI respaldaron a Alito Moreno frente a controversia con Osorio Chong

Miguel Ángel Osorio Chong suspendió la plenaria ante la presencia de Alito Moreno (Twitter/@alitomorenoc/Senado)

Luego de que el líder del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, suspendió la reunión plenaria de su partido ante la llegada sin invitación de Alejandro Alito Moreno Cárdenas, legisladores de su partido salieron en defensa del dirigente nacional.

Alito Moreno llegó sin invitación a plenaria del PRI y Osorio Chong la canceló El líder del tricolor en el Senado acusó al dirigente nacional de violar un acuerdo e irrumpir en una reunión a la que no fue convocado VER NOTA

El senador Manuel Añorve Baños, quien llegó a la reunión en compañía de Alito, desmintió las acusaciones del coordinador de bancada. Y es que, en conferencia de prensa, Chong acusó a Moreno Cárdenas de incumplir un acuerdo y llegar a una junta en donde no fue solicitado ya que, según el senador, fue citado al término de la plenaria y en otra sala.

“Reitero nuestro apoyo a @alitomorenoc como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, por eso pedimos recibirlo en nuestra plenaria, como históricamente se había hecho en este tipo de eventos y no después de las 6 pm, como se ha intentado hacer creer”, escribió Añorve.

En la bitácora de eventos del @senadomexicano se puede ver que solicité una sala para llevar a cabo una comida a las 3 de la tarde, con @alitomorenoc, sin embargo la Coordinación del @SenadoPRI no la aceptó. Aún así el espacio ya estaba listo por si se requería. pic.twitter.com/lMACPgtRNE — Manuel Añorve Baños (@manuelanorve) February 1, 2023

Como prueba, el senador presentó la bitácora de eventos de Senado, en la que “se puede ver que solicité una sala para llevar a cabo una comida a las 3 de la tarde, con Alito”, comunicó. No obstante, la coordinación del PRI en el Senado rechazó la idea, aunque el espacio ya estaba listo, indicó.

Alito Moreno aseguró que México “extraña los buenos gobiernos del PRI” El líder tricolor indicó que durante los tiempos priistas no “se cayó” ninguna Línea del Metro VER NOTA

“Rechazo tajantemente que existiera un acuerdo para que @alitomorenoc llegara después de las 6 de la tarde, por el contrario, la mayoría senadores priistas pedimos reunirnos con él durante nuestra reunión plenaria”, expresó.

Por su parte, otros legisladores también se posicionaron del lado de Moreno Cárdenas. El diputado federal Hiram Hernández calificó como una “vergüenza” el que Chong y Claudia Ruiz Massieu “hayan literalmente huido” de la reunión ante la llegada del dirigente. “Demuestran una vez más su diminuta estatura política”, condenó y aseguró que no tardan en irse a Movimiento Ciudadano.

Alito Moreno Plenaria arribó a la plenaria del PRI en el Senado, presuntamente sin invitación (Twitter/@alitomorenoc)

En ese tenor, Cristina Ruiz también se lanzó en contra del coordinador de bancada en la Cámara Alta. “Es una pena que el senador Osorio solo busque raja para su beneficio personal (...) En el PRI no ocupamos mercenarios, ocupamos a priistas leales”, sentenció la también diputada federal.

Osorio Chong confía en que Movimiento Ciudadano se una a Va por México rumbo al 2024 El coordinador del PRI en el Senado de la República indicó que el escenario ideal para la renovación de la titularidad del Ejecutivo Federal será la unión de todos los partidos políticos de la oposición VER NOTA

Otros más que respaldaron al dirigente nacional y reprobaron las acciones del ex secretario de Gobernación fueron los diputados federales Montce Hernández, Carol Dávila, Pablo Angulo Briceño y el presidente del CEN de la Red Jóvenes por México del PRI, Carlos Mancilla.

No obstante, frente a los secuaces del presidente nacional priista, la senadora Ruiz Massieu secundó a Osorio Chong. “Respaldo la decisión de nuestro coordinador @osoriochong de suspender la reunión plenaria del PRI ante la interrupción abrupta y fuera de orden de Alito Moreno, quien de nuevo falta a su palabra”, afirmó la ex secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).

En tanto, fue en conferencia de prensa que el actual líder del PRI en el Senado señaló a Moreno Cárdenas de no respetar un acuerdo previo. “Es la responsabilidad de llegar a una reunión a la que él no estaba convocado. Es como si yo me fuera a parar en este momento al Comité Ejecutivo y me metiera a una reunión a la que no me convocaron. No, no debe de ser”, señaló.

El conflicto entre ambos priista se remonta a hace varios meses, cuando el ex gobernador de Hidalgo apuntó que Alito debía renunciar a su cargo como presidente del CEN del PRI. Esto en medio de las filtraciones de presuntos audios que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló del ex mandatario local, en donde se veía involucrado en presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias.

Asimismo, Chong acusó en reiteradas ocasiones que Alejandro Moreno se quería perpetrar al mando del partido para imponer a sus candidatos en las próximas elecciones a celebrarse en el Estado de México y Coahuila, así como en los comicios federales de 2024. Además, lo señaló de pactar con Morena para aprobar la extensión de la presencia de las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad ciudadana; propuesta que presentó el PRI.