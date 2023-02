“Qué mal día para ser Peña Nieto”: Layda Sansores destapó cómo recomendaron a Alito Moreno distanciarse de él

La gobernadora volvió a presentar información sobre Alito Moreno y sus presuntos nexos con altos mandos de Televisa (Twitter/@alitomorenoc/@LaydaSansores)

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, presentó una nueva conversación que involucra al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, en la cual involucra presuntamente a altos mandos de Televisa.

Fue en el tercer capítulo de la segunda temporada que la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó dos nuevas conversaciones del líder priista en donde, en uno de ellos, le recomendaron supuestamente “darle la espalda” a la imagen que tenía Enrique Peña Nieto al interior del tricolor.

Tras presentar la información del presidente nacional del PRI, la mandataria local refirió que “es un mal día para ser Peña Nieto”, debido a que los datos coincidieron con que se dio a conocer que el extitular del Ejecutivo Federal terminó su relación con la modelo Tania Ruiz.

En la primera conversación entre el exgobernador de Campeche y el directivo de Televisa, Michel Bauer, con el fin de que se creara una campaña para poder ayudar al excandidato a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza; sin embargo, apuntó a que en 2024 podría estar en Palacio Nacional, es decir, que ganaría la Presidencia de la República.

Sin embargo, el supuesto apoyo de Televisa sería también para Francisco Paco Cienfuegos, candidato a presidente municipal de Monterrey. Tal apoyo dependía de entrevistas en medios de comunicación pertenecientes a la televisora a cambio de “iPads”; sin embargo, el precio de tales servicios presuntamente estaría reducido, aunque en facturas aparecería otro.

“Ya le dije que le llame a tu equipo, le dije que le ibas a llamar tú primero para que cierre un paquete de tres pesos, le dije que el paquete era de 10, pero que porque ustedes son hermanos míos me lo dejaron en tres, nada más como amistad. Entonces sale un paquete de tres para la revista ‘TV y Novelas’ para el tema de Izzi”, explicaba Moreno Cárdenas a Bauer presuntamente.

Ante tal comentario, así como algunos días después, supuestamente el alto ejecutivo de la empresa aseguraba que su gente trabajaría, pero que se tenía que asegurar el pago de cuatro iPads: “Y quedaría un saldo de Campeche de 2.6 y de ‘TV y Novelas’ 1.3.”.

La gobernadora adelantó de qué tratará el capítulo de este 31 de enero (Twitter/@LaydaSansores)

Mientras que la siguiente conversación fue con Javier Tejado, es donde se abordaba presuntamente el tema del expresidente mexicano, así como de otros priistas. Lo que buscaba Alito Moreno con la asesoría, según se puede ver en la “charla”, era saber cómo podría ayudar o perjudicar algunos perfiles al interior del PRI.

Sin embargo, en el caso específico de Enrique Peña Nieto, el trabajador de Televisa habría apuntado a que la mejor opción era que Moreno Cárdenas lo “corriera” del Revolucionario Institucional, pues solo así se podrían separar las imágenes con el fin de fortalecer la imagen del partido, luego de la derrota presidencial del 2018, además de que el exgobernador de Campeche se fortalecería al interior del partido.

“No hay cómo salvar a EPN. Yo lo ‘corría’ del PRI y tenía discurso duro. Es la única forma (de que) no los arrastre. Además, es lo que ahora más le sirve a él. Si no habrá presión para chingarl* por elecciones. Si no rompen, en lugar de poner tu agenda, te van a preguntar por estos casos a diario. Y tú no era abogado de EPN”, expresó Tejado.

Presuntamente Javier Tejado habría recomendado a Alito Moreno "correr" del PRI a EPN (Twitter/@LaydaSansores)

Sin embargo, no era Peña Nieto el único “incómodo” del PRI, también lo eran supuestamente Israel Betanzos Cortés y Armando Tonatiuh González, los cuales habrían incurrido en algunas fallas en la administración pública —se desconoce cuáles son—, por lo que pidió ayuda para que el escándalo; misma que fue reiterada por Tejado, quien advirtió a Moreno que no se preocupara.

“Les sugerían los abogados ampararse, yo les dije que no porque es echar pleito con la Unidad de Inteligencia Financiera, sólo te lo encargo”

Finalmente, en la conversación también se pudo observar cómo es que el alto mando de Televisa presumiblemente recomendó a Moreno Cárdenas volver candidata a la gubernatura de Zacatecas a la senadora Claudia Anaya, a la cual dijo desconocer, pero que “serviría” para cumplir con la cuota de género, además de que al ser una mujer con discapacidad podría ayudar a que mejorara la imagen, situación que terminó ocurriendo.

“Resulta que en ZAC la más competitiva para el PRI y logrando mantener el PRI unido es la senadora Claudia Anaya, a la que ni conozco (...) presionará a R(icardo) Monreal para operar la alianza con ustedes”, se pudo leer en la “conversación”.