Alito Moreno llegó sin invitación a plenaria del PRI y Osorio Chong la canceló

Fotos: CUARTOSCURO

Miguel Ángel Osorio Chong levantó la reunión plenaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, ante el arribo del dirigente nacional del partido, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, quien llegó sin invitación al reciento legislativo.

“A mí ni me metan en esos temas”: Osorio Chong negó vínculos con Genaro García Luna A pesar de sus declaraciones, el coordinador del PRI en el Senado no descartó que su nombre aparezca en el juicio que se realiza en Brooklyn, EEUU VER NOTA

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada tricolor en la Cámara Alta aseveró que Alito rompió un acuerdo en el que se estableció una reunión con el presidente nacional después de las 18:00 horas, al término de la plenaria. Pero ante el incumplimiento, Chong optó por salirse del salón y suspender la plenaria.

“Quien viola el acuerdo es quien me manda a decir que estaría a determinada hora, y me refiero a Alito. Él es el que viola cotidianamente su palabra y con sus acciones demuestra quién es, que solo tiene interés de ver sus temas, sus circunstancias y no las del partido ni del país”, acusó el legislador.

Fue a la inesperada llegada de Moreno Cárdenas que Chong, coordinador del grupo, y la senadora Claudia Ruiz Massieu, abandonaron el encuentro. No obstante, quienes sí se quedaron para escuchar al dirigente fueron Beatriz Paredes, Ángel García Yáñez, Carlos Aceves del Olmo, Manuel Añorve, entre otros.

“Hay que clavarles denuncias”: Layda Sansores presentó nueva conversación contra Alito Moreno y Javier Tejado El pasado 10 de enero, la gobernadora de Campeche presentó una supuesta conversación entre Javier Tejado y Alito Moreno en la que se se encontrarían haciendo acuerdos para “favorecer” al PRI en la entidad VER NOTA

Por su parte, el ex secretario de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto enfatizó que fue Alejandro Moreno el que no respetó lo pactado e irrumpió en la plenaria.

“No cumplió, faltó a la palabra y se presentó de manera abrupta, y lo lamento por mi grupo, por mi partido, por estas circunstancias en las que se debiera trabajar de otra manera. Él tiene este tipo de actitudes que, por supuesto, yo rechazo y lo señalo a él directamente como responsable”, acusó el ex gobernador de Hidalgo.

Layda Sansores presumió que ganó amparos a Monreal y Alito: “Vamos bien” El presidente de Morena en el Senado, el dirigente nacional del PRI y un diputado del partido guinda iniciaron amparos y denuncias contra la gobernadora de Campeche, tras presentar los audios en el Martes del Jaguar VER NOTA

Información en desarrollo...