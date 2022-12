La jugada legal de Osorio Chong y Ruiz Massieu para impedir que Alito Moreno se adueñe del PRI

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador parlamentario del PRI en el Senado, y su compañera, Claudia Ruiz Massieu, impugnaron formalmente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los cambios a los estatutos del partido tricolor, los cuales amplían hasta 2024 la dirigencia de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Ruiz Massieu criticó a Alito Moreno por estatutos del PRI: “No validaré reformas para satisfacer caprichos” La senadora del tricolor recordó que Moreno Cárdenas sostuvo ante los militantes que no se quedaría en la dirigencia “más allá” del 19 de agosto del 2023 VER NOTA

Las modificaciones aprobadas esta semana en el Consejo Político Nacional para extender el mandato del campechano, que asumió el cargo de líder nacional en agosto de 2019, fueron rechazadas por las figuras del partido, quienes consideran que se necesita un PRI plural, democrático y abierto.

El ex secretario de Gobernación y aspirante a la candidatura presidencial en 2018, Osorio Chong, divulgó el oficio enviado ante el TEPJF, y sostuvo que el partido no debe ser propiedad de una sola persona.

Alito Moreno profundiza la división en el PRI: celebración y reproches por extensión de mandato Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu encabezaron los señalamientos contra el dirigente nacional; mientras que los integrantes del Consejo Político Nacional secundaron las modificaciones en los estatutos VER NOTA

“No dejaremos que una persona a través de imposiciones y reformas a modo pretenda adueñarse del partido”,señaló a través de su cuenta de Twitter.

Se necesita un PRI plural, democrático y abierto, como lo requiere nuestro país, no dejaremos que una persona a través de imposiciones y reformas a modo pretenda adueñarse del partido. pic.twitter.com/smwoinLwnS — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) December 23, 2022

En el documento, los legisladores fundamentaron sus quejas ante la autoridad: “comparecemos en tiempo y forma a promover Per Saltum juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía a fin de impugnar la convocatoria de 17 de diciembre a la LXII Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, que se celebraría a las 18 horas del pasado 19 de diciembre en modalidad virtual”.

Golpe de Alito Moreno en el PRI: Osorio Chong lo acusó de querer extender su mandato El coordinador de los senadores priistas pidió a la militancia alzar la voz en contra del “atropello” que está gestando la dirigencia nacional VER NOTA

Posteriormente, Osorio Chong señaló que “Morena tuvo su reforma electoral a modo y Alito quiere la suya”, lo que le permitirá controlar al tricolor durante las elecciones de Coahuila, Estado de México y posteriormente, las candidaturas para el proceso federal de 2024.

Por su parte, la también senadora priista, Beatriz Paredes Rangel, habló sobre las modificaciones a los estatutos impulsados por Alito Moreno, cuyas acciones consideró inoportunas por la situación política que enfrenta el país, en donde, según la legisladora, existen temas más importantes a discusión.

“(La modificación a los estatutos) Francamente creo que fue inoportuna. Pienso que hay temas mucho más importantes en este momento (...) cualquier intento de prórroga, de quien fuese, tiene como elemento esencial alcanzar el más alto grado de conceso”, explicó la priista ante los medios de comunicación.

Beatriz Paredes al fin habla del PRI‼️



Asegura que es inoportuna la extensión del mandato de @alitomorenoc en el CEN



"Cualquier intento de prórroga debe tener como elemento principal alcanzar el máximo consenso"



Provoca nuevas TENSIONES al interior del priismo pic.twitter.com/5LtmRnY8et — Laura Brugés (@LauraBruges) December 21, 2022





Otra voz en contra de los cambios a modo del actual líder priista, fue la del ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien renunció a su cargo en el Consejo Político Nacional (CPN) tras el anuncio aprobatorio de la reforma interna.

De acuerdo con Astudillo, él no votó para que se aprobara las modificaciones, contradiciendo las declaraciones de Alejandro Moreno, quien había mencionado que no hubo ninguna oposición en la votación.

“No aprobé la reforma que prolonga el mandato del presidente del PRI, insulta a la historia del partido y a los militantes de todo el país. Por dignidad no puede uno callar ante este abuso, presentaré mi renuncia al CPN. #AlitoNoMeRepresenta”, publicó el ex gobernador en su cuenta de Twitter el pasado 20 de diciembre.

Las protestas al interior del PRI se dieron tras los cambios aprobados durante el Consejo Político Nacional (CPN) de esta semana, donde se aprobaron diversas modificaciones a los estatutos en lo referente a materia electoral interna, con el fin de plantear coaliciones y marcos de actuación en los procesos electorales de 2023 y 2024.

Sin embargo, entre los cambios que se plantearon este día se encontró la modificación al artículo 83 -fracción XXXVII-, el cual plantea ahora un cambio de tres meses a 90 días hábiles para que el CPN apruebe una prórroga de tiempo para los integrantes de la dirigencia nacional, siempre que se aproxime un proceso electoral, abriendo la puerta para que Alito se mantenga en el poder del partido hasta el 2024.

SEGUIR LEYENDO: